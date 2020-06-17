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    «Викингур» оторвется от «ИФ Фуглафьердура» в турнирке?

    «Викингур» — «ИФ Фуглафьердур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 17 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Викингур» — «ИФ Фуглафьердур»
    «Викингур» — «ИФ Фуглафьердур»
    В среду, 17 июня, в рамках восьмого тура чемпионата Фарерских островов по футболу «Викингур» на своем стадиона «Серпургерди» сразится с «ИФ Фуглафьердуром». Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Викингур» — «ИФ Фуглафьердур».

    «Викингур»

    У «Викингура» на счету находится 11 набранных баллов, с которыми коллектив расположился на пятой позиции в турнирной таблице, отставая уже от лидера на десять пунктов.

    Стартовали «викинги» с гостевой мировой с «АБ Аргиром» (0:0), после чего поочередно одолели в домашних встречах «Скалу» (5:2) и «НСИ Рунавик» (1:0).

    В четвертом туре «черно-голубые» были без шансов разгромлены в Торсхавне «ХБ» (0:3), а затем дома расписали мировую с «ТБ Тверойри» (0:0) и обыграли «Б-36 Торсхавн» (4:2).

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    • В своем последнем сыгранном поединке «Викингур» был крупно обыгран действующим чемпионом — «КИ Клаксвиком» (1:4).

    «ИФ Фуглафьердур»

    «ИФ Фуглафьердур» уже заработал очков больше, чем за весь прошлый чемпионат. У коллектива на данный момент десять пунктов и шестая позиция в турнирной таблице.

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    На старте турнира «красно-белые» в гостях одолели «Скалу» (2:1), но затем проиграли три встречи подряд, уступив в родных стенах «ХБ Торсхавну» (1:3) и «КИ Клаксвику» (1:4), а также на выезде «НСИ Рунавику» (0:5).

    Потом коллектив вышел победителем из двух домашних встреч: 2:1 переиграл «ЭБ/Стреймур» и 4:2 «АБ Аргир». В седьмом туре он сыграл 0:0 на выезде с «ТБ Творойри».

    В минувшем чемпионате «Викингур» трижды одолел «ИФ Фуглафьердур» — 4:0, 3:0 и 3:2.

    Прогноз на «Викингур» — «ИФ Фуглафьердур»

    Прогнозируем, что более мастеровитые «викинги» дома легко справятся в прошлогодним аутсайдером. Наш прогноз и ставка: победа «Викингура» с форой (-1). 0

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    «Викингур» — «ИФ Фуглафьердур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 17 июня 2020 года. Прогноз на «Викингур» — «ИФ Фуглафьердур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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