«Штутгарт» — «Зандхаузен». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч второй Бундеслиги 17 июня 2020 года

«Штутгарт»
«Штутгарт» за три тура до конце первенства с 52 очками идет на третьей позиции, уступая второму «Гамбургу» один пункт, опережая четвертую строку на один балл.
«Автозаводцы» после незапланированного отдыха провели шесть встреч. Сперва они уступили в выездных двух встречах подряд — «Веену» (1:2) и «Хольштайну» (2:3).
После чего «швабы» выиграли два матча кряду, поочередно одолев в родных стенах конкурента «Гамбург» (3:2) и аутсайдера дрезденское «Динамо» (2:0), затем была домашняя ничья с «Оснабрюком» (0:0). В минувшем туре они потерпели выездное фиаско от «Карлсруэ» (1:2).
На своей арене «Штутгарт» выступает удачно, выиграв в 11 поединках из 15, дважды команда сыграла вничью и столько же встреч проиграла, разница мячей — 30:11.
«Зандхаузен»
«Зандхаузен» уже практически решил задачи на этот сезон. Повышение коллективу уже не светит, но и вылететь тоже не должен, т.к. опережают опасную зону на семь пунктов.
После рестарта «черно-белые» потерпели лишь одну неудачу, еще в первой игре проиграв на выезде «Эрцгебирге Ауе» (1:3), после чего трижды победили и дважды сыграли вничью.
В своем последнем проведенном матче они в родных стенах смогли устоять против лидирующей «Арминии» (0:0), а перед эти выиграли три поединка подряд.
15 гостевых встреч текущего первенства принесли «Зандхаузену» четыре победных результата, пять ничейных исходов и шесть матчей команда проиграла, разница мячей — 16:20.
В первом круге «Зандхаузен» дома взял верх над «Штутгартом» — 2:1.
Прогноз и ставки
«Штутгарт» на своей территории не имеет права терять очки с середняком лиги. Прогнозируем в этом поединке викторию хозяев. 0