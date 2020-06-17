«Штутгарт» — «Зандхаузен». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч второй Бундеслиги 17 июня 2020 года

В среду, 17 июня, в рамках 32-го тура второй немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своей «Мерседес-Бенц Арене» сыграет с «Зандхаузеном». Начало — в 19:30 по мск. Прогноз на «Штутгарт» — «Зандхаузен».

«Штутгарт»

«Штутгарт» за три тура до конце первенства с 52 очками идет на третьей позиции, уступая второму «Гамбургу» один пункт, опережая четвертую строку на один балл.

«Автозаводцы» после незапланированного отдыха провели шесть встреч. Сперва они уступили в выездных двух встречах подряд — «Веену» (1:2) и «Хольштайну» (2:3).

После чего «швабы» выиграли два матча кряду, поочередно одолев в родных стенах конкурента «Гамбург» (3:2) и аутсайдера дрезденское «Динамо» (2:0), затем была домашняя ничья с «Оснабрюком» (0:0). В минувшем туре они потерпели выездное фиаско от «Карлсруэ» (1:2).

На своей арене «Штутгарт» выступает удачно, выиграв в 11 поединках из 15, дважды команда сыграла вничью и столько же встреч проиграла, разница мячей — 30:11.

«Зандхаузен»

«Зандхаузен» уже практически решил задачи на этот сезон. Повышение коллективу уже не светит, но и вылететь тоже не должен, т.к. опережают опасную зону на семь пунктов.

После рестарта «черно-белые» потерпели лишь одну неудачу, еще в первой игре проиграв на выезде «Эрцгебирге Ауе» (1:3), после чего трижды победили и дважды сыграли вничью.

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В своем последнем проведенном матче они в родных стенах смогли устоять против лидирующей «Арминии» (0:0), а перед эти выиграли три поединка подряд.

15 гостевых встреч текущего первенства принесли «Зандхаузену» четыре победных результата, пять ничейных исходов и шесть матчей команда проиграла, разница мячей — 16:20.

В первом круге «Зандхаузен» дома взял верх над «Штутгартом» — 2:1.

Прогноз и ставки

«Штутгарт» на своей территории не имеет права терять очки с середняком лиги. Прогнозируем в этом поединке викторию хозяев. 0