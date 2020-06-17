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    Что принесет разборка аутсайдеров?

    «Скала» — «ТБ Тверойри». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 17 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Скала» — «ТБ Тверойри»
    Игрок ТБ
    17 июня в восьмом туре чемпионата Фарерских островов по футболу сыграют два аутсайдера — «Скала» и «ТБ Творойри». Поединок начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Скала» — «ТБ Тверойри».

    «Скала»

    «Скала» с одним набранным пунктом находится на последнем десятом месте в турнирной таблице, но от восьмой безопасной строки отстает всего на один балл.

    Стартовали «оранжево-черные» с трех проигрышей кряду, уступив «ИФ Фуглафьердуру» (1:2) дома, а также «Викингуру» (2:5) и «Б-36 Торсхавну» (2:6) на выезде.

    В четвертом игровом дне они добыли первые баллы в этом сезоне, поделив очки в родных стенах с «АБ Аргир» (1:1), после чего потерпели домашнее фиаско от «НСИ Рунавика» (0:4), а также выездные от «ЭБ/Стреймура» (0:1) и «ХБ Торсхавна» (0:3).

    «ТБ Тверойри»

    «ТБ Тверойри» с двумя зачетными пунктами идет на восьмом месте в турнирной таблице, но зону вылета опережает только по разнице мячей.

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    Стартовали «черно-белые» в этом первенстве с серии из четырех поражений. В этом поражения были выездные фиаско от «НСИ Рунавика» (1:3) и «ЭБ/Стреймура» (0:2), а также в родных стенах от «КИ Клаксвика» (1:2) и «Б-36 Торсхавна» (1:3).

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    В пятом туре коллектив добыл первые очки в сезоне, сыграв на выезде вничью с «Викингуром» (0:0), затем он уступил 0:1 дома «ХБ Торсхавну», а в прошлом туре сыграл 0:0 на своей территории с «ИФ Фуглафьердуром» (0:0).

    Отметим, что у ТБ на данный момент 17-матчевая безвыигрышная серия, где 14 встреч были проигрышными.

    В прошлом сезоне «Скала» трижды обыграла ТБ — дважды по 5:1 и раз 2:0.

    Прогноз на «Скала» — «ТБ Тверойри»

    Хотя «Скала» и неудачно играет в этом сезоне, но вполне может рассчитывать на очки в поединке с коллективом, который неуютно себя чувствует вне родных стен. Наш прогноз и ставка: 1Х. 0

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    «Скала» — «ТБ Тверойри». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 17 июня 2020 года. Прогноз на «Скала» — «ТБ Тверойри». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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