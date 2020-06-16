«Гонвед» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Венгрии 16 июня 2020 года

В 30 туре чемпионата Венгрии «Гонвед» будет принимать «Ференцварош». Игра пройдет на стадионе «Хидегкути Нандор» 16 июня. Начало встречи — в 22:05 мск. Прогноз на «Гонвед» — «Ференцварош».

«Гонвед»

Представители Будапешта на данном этапе венгерского первенства располагаются на 6 месте в таблице. За 29 туров чемпионата эта команда набрала 41 очко.

После возобновления сезона «Гонвед» прошел «МТК Будапешт» в Кубке страны, обыграв соперников в серии пенальти после двух нулевых ничейных исходов (0:0, 5:4).

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Чуть позже в Высшей лиге подопечные Иштвана Пизонта легко справились с клубом «Дебрецен» (3:1), а затем в Кубке они оказались сильнее «Мезьокьовешда» (2:1).

В 27-м туре венгерского первенства «Гонвед» уступил «Уйпешту» (0:1), а тремя днями позже он разошелся миром с «МОЛ Фехервар» (1:1). В последнем матче команда Пизонта победила «Мезьокьовешд» (2:1).

«Ференцварош»

Еще один представитель Будапешта находится на вершине турнирной таблицы чемпионата. Первое место столичный клуб занимает с отрывом от конкурентов в 11 очков.

Последний раз в Высшей лиге Венгрии команда Сергея Реброва проигрывала 22 февраля. В 22-м туре «Ференцварош» оказался слабее «Мезьокьовешда» в гостях (0:3).

После выхода из карантина «Фради» выиграли в четырех матчах из шести. Сперва «зеленые орлы» одержали верх над «Дебреценом» (2:1) и «Уйпештом» (1:0).

А после ничьей с «Пушкаш Академи» (1:1) «Ференцварош» разобрался с «Диошдьери ВТК» (3:0). 10 июня подопечные Реброва обменялись голами с клубом «Пакш» (2:2), после чего они взяли три очка в игре с командой «Кишварда» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Гонведа» в матче 30-го тура чемпионата Венгрии букмекеры дают коэффициент 3.70, на ничью — 3.30, а на победу «Ференцвароша» — 1.85.

В поединке против клуба из середины таблицы подопечные Реброва могут стать чемпионами и подправить статистику личных встреч с «Гонведом» в последние годы. Наши прогноз и ставка на матч — победа «Ференцвароша» за 1.85. 0