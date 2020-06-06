«Ян» — «Дармштадт». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Второй Бундеслиги 6 июня 2020 года

6 июня в рамках Второй Бундеслиги «Ян» на своем поле примет «Дармштадт». Это будет матч 30 тура. Поединок пройдет на «Арене Регенсбург». Начало в 14:00 по мск. Прогноз на «Ян» — «Дармштадт».

«Ян»

Команда имеет довольно внушительную безвыигрышную серию, состоящую из семи поединков — 3 поражения подряд и три ничьи подряд. Сейчас идет как раз ничейная серия.

«Ян» занимает 12 место с 36 очками. Коллектив имеет один из худших показателей пропущенных голов в турнире. На счету хозяев их 48, что является вторым с конца результатом.

В мае команда четыре раза сыграла вничью. Трижды был одинаковый результат 2:2 в играх с «Хольштайном», «Нюрнбергом» и «Оснабрюком». Также была нулевая ничья в матче с «Зандхаузеном».

«Дармштадт»

«Дармштадт» находится в шести баллах от зоны плей-офф на повышение. Сейчас за клубом закреплена пятая позиция.

После поражения от «Карлсруэ» со счетом 2:0 в первом туре после карантина, гости выиграли две встречи подряд. Они обыграли «Санкт-Паули» 4:0 и взяли верх над «Эрцгебирге» на выезде, победив 1:3.

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В прошлом туре «Дармштадт» сыграл вничью со счетом 1:1 с «Гройтер Фюртом». Это была 13 ничья команды в сезоне. «Девяносто восьмые» чаще всего играли именно вничью. Также коллектив 10 раз побеждал.

Прогноз

В трех последних матчах команды играли между собой вничью — 2:2, 1:1 и 1:1. Ну а так у «Дармштадта» преимущество в виде четырех беспроигрышных встреч.

Коэффициенты в этом случае практически равные — 2.70 против 2.60. На ничью букмекеры предлагают 3.35.

Мы будем болеть за «Дармштадт». Команда борется за повышение и пока что она не потеряла шансы, пускай и теоретические. Прогноз — фора 2 (0) за 1.86. 0