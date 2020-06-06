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    «Дармштадт» сможет одержать победу?

    «Ян» — «Дармштадт». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Второй Бундеслиги 6 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Дармштадт
    Прогноз и ставки на «Ян» — «Дармштадт»
    Футболисты «Дармштадта»
    6 июня в рамках Второй Бундеслиги «Ян» на своем поле примет «Дармштадт». Это будет матч 30 тура. Поединок пройдет на «Арене Регенсбург». Начало в 14:00 по мск. Прогноз на «Ян» — «Дармштадт».
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 06 Июня 2020 года
    Ян
  • Регенсбург
    •  Ян 14:00 Дармштадт 98 Дармштадт 98
  • Германия. Вторая Бундеслига
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Ян»

    Команда имеет довольно внушительную безвыигрышную серию, состоящую из семи поединков — 3 поражения подряд и три ничьи подряд. Сейчас идет как раз ничейная серия.

    «Ян» занимает 12 место с 36 очками. Коллектив имеет один из худших показателей пропущенных голов в турнире. На счету хозяев их 48, что является вторым с конца результатом.

    В мае команда четыре раза сыграла вничью. Трижды был одинаковый результат 2:2 в играх с «Хольштайном», «Нюрнбергом» и «Оснабрюком». Также была нулевая ничья в матче с «Зандхаузеном».

    «Дармштадт»

    «Дармштадт» находится в шести баллах от зоны плей-офф на повышение. Сейчас за клубом закреплена пятая позиция.

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    В прошлом туре «Дармштадт» сыграл вничью со счетом 1:1 с «Гройтер Фюртом». Это была 13 ничья команды в сезоне. «Девяносто восьмые» чаще всего играли именно вничью. Также коллектив 10 раз побеждал.

    Прогноз

    В трех последних матчах команды играли между собой вничью — 2:2, 1:1 и 1:1. Ну а так у «Дармштадта» преимущество в виде четырех беспроигрышных встреч.

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    Коэффициенты в этом случае практически равные — 2.70 против 2.60. На ничью букмекеры предлагают 3.35.

    Мы будем болеть за «Дармштадт». Команда борется за повышение и пока что она не потеряла шансы, пускай и теоретические. Прогноз — фора 2 (0) за 1.86. 0

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