«АБ Аргир» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 24 мая 2020 года

В воскресенье, 24 мая, «АБ Аргир» в домашнем матче сыграет с «ХБ Торсхавном» в заключительном поединке третьего тура чемпионата Фарерских островов по футболу. Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «АБ Аргир» — «ХБ Торсхавн».

«АБ Аргир»

«АБ Аргир» в минувшем фарерском первенстве финишировал на седьмой позиции в турнирной таблице, намного отстав от шестой строки, опередив предпоследнее место только на три пункта.

В 27 поединках прошедшего розыгрыша «Frensurin» добыли шесть победных результатов, три игры свели вничью и 18 встреч проиграли, соотношение мячей составило — 32:66.

На старте этого чемпионата коллектив из пригорода Торсхавна на своей арене расписал мировую с «Викингуром» (0:0), а во втором туре в гостях был разгромлен «Б-36 Торсхавном» (0:3).

С одним набранным пунктом «АБ Аргир» находится после двух туров на седьмой позиции в турнирной таблице.

«ХБ Торсхавн»

Минувший чемпионат «ХБ Торсхавн» завершил только на четвертом месте, отстав от победителя аж на 15 зачетных пунктов. Но удалось выиграть Кубок страны, одолев в финале «Викингур» (3:1).

В 27 матчах прошедшего первенства «красно-черные» добыли 15 викторий, шесть раз проиграли и столько же матчей свели вничью, разница забитых и пропущенных составила 62:28.

Текущий сезон столичная команда начала еще 3 марта, где уступила в Суперкубке по пенальти действующему чемпиону «КИ Клаксвик» (1:1, пен. 4:5).

Первая игра чемпионата принесла торсхавнцам минимальную домашнюю викторию над «ЭБ/Стреймур» (1:0), а на прошлой недели они в гостях переиграли «ИФ Фуглафьердур» со счетом 3:1.

«ХБ Торсхавн» в прошлом сезоне обыграл «АБ Аргир» трижды: 5:0 и 4:3 — дома и 2:1 — на выезде.

Прогноз и ставки

Прогнозируем, что в данном поединке победу будут праздновать гости и в матч будет результативным. Наша ставка: П2 + ТБ 2,5. 0