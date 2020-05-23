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    Вернется ли «Слуцк» на второе место?

    «Слуцк» — «Рух» Брест. Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч чемпионата Беларуси 23 мая 2020 года

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    Прогноз на «Слуцк» — «Рух» Брест
    «Слуцк» идет на четвертом месте
    В субботу, 23 мая, в десятом туре Высшей лиги Беларуси «Слуцк» будет принимать «Рух» Брест. Начало матча — в 16:30 мск. Прогноз на «Слуцк» — «Рух» Брест.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 23 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Слуцк»

    «Слуцк» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. Команда набрала 16 очков, но в случае победы станет второй.

    На счету «бело-синих» победы над «Славией» (3:1), «Ислочью» (3:2), «Шахтером» (2:1), «Белшиной» (3:2) и минским «Динамо» (2:1). Также были и ничья с «Витебском» (1:1).

    Поражения пришлись на матчи против брестского «Динамо» (0:1), «Энергетика-БГУ» (1:2) и БАТЭ (0:3).

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    Из Кубка Белоруссии «Слуцк» вылетел еще на стадии 1/16 финала, потерпев поражение от «Днепра» (1:2).

    «Рух»

    «Рух» находится на восьмой строчке с 13 очками. В случае потери очков команда может сильно потерять в позициях в силу высокой плотности в таблице.

    Клуб имеет не такие уж и плохие результаты. Последнее поражение у него было еще 4 апреля в матче против БАТЭ (0:1).

    После столичный коллектив сыграл четырежды вничью и два раза победил. По одному пункту коллектив из Бреста набрал во встречах с «Городеей» (1:1), «Торпедо» (0:0), «Славией» (0:0) и «Смолевичами» (0:0).

    С минимальным счетом «Рух» обыграл «Минск» (1:0) и «Неман» (4:2).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37, тогда как успех гостей оценивается в 2,80, ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Слуцк» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0

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