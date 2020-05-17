«Белшина» — «Витебск». Прогноз (к. 2.85) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 17 мая 2020 года

В воскресенье, 17 мая, в девятом туре чемпионата Белоруссии по футболу «Белшина» в Бобруйске на стадионе «Спартак» сыграет с «Витебском». Начало встречи — в 15:00 по мск. Прогноз на «Белшина» — «Витебск».

«Белшина»

«Белшина», поднявшаяся по итогам прошлого сезона из первой лиги, в вышке пока не может никак наладить свою игру, находясь после восьми туров на самом дне турнирки, имея на счету только два очка.

Эти пункты клуб из Бобруйска набрал в четвертом и пятом туре, сыграв вничью с «Неманом» в Гродно и «Смолевичами» дома (по 1:1).

Последующие три тура команда проиграла, поочередно уступив в родных стенах брестскому «Динамо» (0:3), а также на выезде «Слуцку» (2:3) и «Ислочи» (1:2) в минувшем туре.

В четырех домашних поединках этого чемпионата «Белшина» не проиграла лишь в одном поединке, забить удалось только два гола, пропустила — восемь.

«Витебск»

«Витебск» по итогам восьми сыгранных туров находится на десятой позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке 11 зачетных пунктов.

За последние пять встреч первенства «северяне» смогли добыть лишь одну викторию, переиграв в родных стенах брестское «Динамо» со счетом 1:0.

Еще в этот период они дважды проиграли: «Ислочи» (0:2) в гостях и дома «Славии» (2:3). Также было два мировых исхода. В четвертом туре на выезде со «Слуцком» (1:1) и в родных стенах с «Шахтером» (0:0) в последнем туре.

Вне родных стен «Витебск» в текущем чемпионате добыл одну победу, раз сыграл вничью и уступил в двух матчах, разница забитых и пропущенных — 2:5.

В марте этого года эти команды провели товарищескую игру, в которой победу праздновал «Витебск» со счетом 2:1. Отметим, что «Белшина» не может одолеть «Витебск» в пяти последних играх.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Витебска» предлагают — 2.65.

На викторию «Белшины» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.10.

Прогнозируем, что «Белшина» сможет наконец-то одержать первую победу в сезоне, одолев на своем стадионе середняка лиги, который не очень убедителен в гостевых матчах. 0