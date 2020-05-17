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    Одержит ли «Белшина» первую победу в сезоне?

    «Белшина» — «Витебск». Прогноз (к. 2.85) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 17 мая 2020 года

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    Прогноз на «Белшина» — «Витебск»
    Игрок «Белшины»
    В воскресенье, 17 мая, в девятом туре чемпионата Белоруссии по футболу «Белшина» в Бобруйске на стадионе «Спартак» сыграет с «Витебском». Начало встречи — в 15:00 по мск. Прогноз на «Белшина» — «Витебск».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 17 Мая 2020 года
    Белшина
  • Бобруйск
    •  Белшина 15:00 Витебск Витебск
  • Витебск
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    «Белшина»

    «Белшина», поднявшаяся по итогам прошлого сезона из первой лиги, в вышке пока не может никак наладить свою игру, находясь после восьми туров на самом дне турнирки, имея на счету только два очка.

    Эти пункты клуб из Бобруйска набрал в четвертом и пятом туре, сыграв вничью с «Неманом» в Гродно и «Смолевичами» дома (по 1:1).

    Последующие три тура команда проиграла, поочередно уступив в родных стенах брестскому «Динамо» (0:3), а также на выезде «Слуцку» (2:3) и «Ислочи» (1:2) в минувшем туре.

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    • В четырех домашних поединках этого чемпионата «Белшина» не проиграла лишь в одном поединке, забить удалось только два гола, пропустила — восемь.

    «Витебск»

    «Витебск» по итогам восьми сыгранных туров находится на десятой позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке 11 зачетных пунктов.

    За последние пять встреч первенства «северяне» смогли добыть лишь одну викторию, переиграв в родных стенах брестское «Динамо» со счетом 1:0.

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    • Еще в этот период они дважды проиграли: «Ислочи» (0:2) в гостях и дома «Славии» (2:3). Также было два мировых исхода. В четвертом туре на выезде со «Слуцком» (1:1) и в родных стенах с «Шахтером» (0:0) в последнем туре.

    Вне родных стен «Витебск» в текущем чемпионате добыл одну победу, раз сыграл вничью и уступил в двух матчах, разница забитых и пропущенных — 2:5.

    В марте этого года эти команды провели товарищескую игру, в которой победу праздновал «Витебск» со счетом 2:1. Отметим, что «Белшина» не может одолеть «Витебск» в пяти последних играх.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Витебска» предлагают — 2.65.

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    На викторию «Белшины» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.10.

    Прогнозируем, что «Белшина» сможет наконец-то одержать первую победу в сезоне, одолев на своем стадионе середняка лиги, который не очень убедителен в гостевых матчах. 0

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    «Белшина» — «Витебск». Прогноз (к. 2.85) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 17 мая 2020 года. Прогноз на «Белшина» — «Витебск». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.85
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