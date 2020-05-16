«Боруссия» Д — «Шальке-04». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 16 мая 2020 года

В субботу, 16 мая, дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Шальке-04» в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Сигнал Идуна Парк», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Д — «Шальке-04».

«Боруссия» Д

Дортмундская «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 51 очко.

«Шмели» одержали 15 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

До вынужденной паузы подопечные Люсьена Фавра одержали четыре победы подряд, переиграв «Айнтрахт» (4:0), «Вердер» (2:0), «Фрайбург» (1:0) и менхенгладбахскую «Боруссию» (2:1).

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В лазарете дортмундской команды находятся Эмре Джан, Аксель Витсель, Марко Ройс, Нико Шульц и Марсель Шмельцер, которые точно не сыграют в рурском дерби.

«Шальке-04»

«Шальке» идет шестым в турнирной таблице чемпионата Германии с 37 набранными очками.

На счету «горняков» девять побед, десять ничьих и шесть поражений в 25 сыгранных турах.

Примечательно, что в национальном первенстве команда Давида Вагнера не побеждала с середины января, проиграв за этот период «Баварии» (0:5), «РБ Лейпцигу» (0:5) и «Кельну» (0:3).

Лучший бомбардир «Шальке» Амин Харит, забивший шесть голов в сезоне, не поражал ворота соперников в 13 последних матчах Бундеслиги.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Боруссии» — 1.52, победа «Шальке» — 6.10, ничья — 4.70.

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С точки зрения статистики «шмели» выглядят явными фаворитами, но не забываем, что «горняки» — их заклятые враги, которые в последнее время хорошо играют в рурских дерби.

Дортмундцы в последних восьми матчах с «Шальке» одержали всего одну победу. Последний раз они побеждали дома в 2015 году, когда обыграли принципиального противника 3:2.

Поскольку со времени приостановки сезона прошло немало времени, ожидаем, что обеим командам будет непросто даваться игра, особенно в первом тайме. В связи с этим должна пострадать результативность, поэтому наш прогноз — «тотал голов меньше 3» за 1.75.

Еще один вариант — «хозяева не проиграют и тотал меньше 2,5» за 2.60. Отдадим «Боруссии» небольшое преимущество, поскольку ей очки нужнее в плане борьбы за чемпионство. 0