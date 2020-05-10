«Тайнан Сити» — «Университет Тайваня». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 10 мая 2020 года

В пятом туре тайванской Премьер-лиги «Тайнан Сити» примет «Университет Тайваня» у себя дома лидера турнира. Матч состоится 10 мая в 11:00 по мск. Прогноз на «Тайнан Сити» — «Университет Тайваня».

«Тайнан Сити»

«Тайнан Сити», который был основан только в 2016 году, прошлую компанию завершил на четвертой позиции, что стало лучшим результатом в их истории.

В 21 поединке минувшего первенства «горожане» победили в десяти встречах, трижды сыграли вничью и восемь игр проиграли, разница мячей — 43:44.

В текущем сезоне «орлы» с шестью набранными баллами находятся на пятой строке в турнирной таблице, отставая от лидера на шесть пунктов.

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На старте чемпионата они на выезде переиграли 4:2 «Университет Мин Чуан», затем дома уступили лидирующему на данный момент «Тайпауэру» (0:1), одолели «Ред Лайонс» (3:2) и уступили «Тайчуну» (0:1).

«Университет Тайваня»

«Университет Тайваня» минувшее первенство завершил на шестой строке среди восьми участников, добыв только четыре победы, три поединка закончил мировыми исходами и 14 встреч проиграл.

В текущем сезоне «сине-белые» смогли разжиться только одни пунктом, который позволяет команде находится на седьмом месте среди восьми участников.

Этот зачетный пункт «студенты» добыли в гостевой встрече с «Университет Мин Чуан» (2:2). Также они проиграли в трех играх.

На старте сезона были повержены в гостях «Тайчуном» (1:2), потом были слабее «Хан Юэня» (0:2) вне родных стен. В предыдущем туре их разгромил «Татун» (1:5).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,24, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, а ничья — в 5,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Тайнан Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,30. 0