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    Начнет ли «Тэгу» сезон с победы в Инчхоне?

    «Инчхон Юнайтед» — «Тэгу». Прогноз и ставки на матч К-Лиги 1 9 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз на «Инчхон Юнайтед» — «Тэгу»
    «Тэгу»
    В субботу, 9 мая в рамках 1-го тура чемпионата Южной Кореи «Инчхон Юнайтед» примет на своем поле «Тэгу». Команды начнут в 10:30 на стадионе «Sungui Arena Park». Прогноз на «Инчхон Юнайтед» — «Тэгу».

    «Инчхон Юнайтед»

    «Инчхон Юнайтед» был основан в 2003 году, а уже в 2004 сразу был включен в местную лигу.

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    В последние годы «нерадзурри» выступают в роли аутсайдера, занимая места в нижней части турнирной таблицы, а то и вовсе на ее дне — в прошлом сезоне лишь 1 балл отделил их от зоны вылета.

    Самыми крупным достижениями клуба является победа в регулярном чемпионате и финал плей-офф первенства Кореи в 2005 году и финал национального Кубка в 2015.

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    • Серьезных задач команда не ставит и ярких игроков в составе не имеет, если не считать ее лучшего бомбардира — черногорца Стефана Мугоши, который в прошлом сезоне наколотил 18 мячей.

    «Тэгу»

    «Тэгу» дебютировал в K League 1 в 2003 году и большую часть времени болтался в нижней части таблицы, пока в 2013 не вылетел во вторую лигу.

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    • Вернувшийся в 2017 году клуб было не узнать — в 2018 году «Тэгу» выиграл национальный кубок. пробившись в квалификацию азиатской Лиги чемпионов, а прошлый сезон закончил на 5-м из 12 мест.

    В первую очередь «небесно-голубые» обязаны этим преображением своим бразильским легионерам. В прошлом сезоне атакующий хавбек Сезинья разделил первое место в списке ассистентов лиги и третье — в бомбардирской гонке (15+10).

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    А атаке бразилец Эдгар Силва настрелял в прошлом сезоне сезоне 11 голов и отдал 4 передачи, хотя имел две травмы.

    «Тэгу» не чужд контратакующий футбол, они часто играют в два нападающих. В атаке можно также отметить Ким Дэ Вона и ветерана Деяна Дамьяновича.

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    Откровенная слабость лишь во вратарской линии, откуда ушёл один из игроков, тащивших клуб, а позицию не закрыли никак.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Инчхона» — 3.20, победа «Тэгу» — 2.22, ничья — 3.25.

    В прошлом сезоне «Тэгу» победил дома (2:1) и сыграл вничью в гостях (1:1). Прогнозируем, что «небесно-голубые» не проиграют на выезде.

    Обе команды имеют в составе отличных бомбардиров, в прошлом сезоне в обех матчах забивали оба коллектива. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,06 и «обе забьют» за 1,84. 0

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