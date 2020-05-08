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    «Городея» постарается прервать серию с «Минском»

    «Городея» — «Минск». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч Высшей лиги 8 мая 2020 года

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    Прогноз на «Городея» — «Минск»
    «Рух» — «Городея»
    В 8 туре Высшей лиги Белоруссии «Городея» примет на своем поле «Минск». Матч состоится 8 мая и начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Городея» — «Минск».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 08 Мая 2020 года
    Городея
  • Городея
    •  Городея 19:00 Минск Минск
  • Минск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Городея»

    «Городея» выдала неплохую победную серию из трех поединков, но затем команда перестала побеждать. 16 апреля коллектив выиграл на выезде у «Энергетика» 0:1, а после этого на своем поле уступил БАТЭ 0:2.

    В прошлом туре хозяева не смогли удержать победу над «Рухом». В начале первого тайма «Городея» повела в счете, но уже в добавленное время пропустила, потеряв 2 очка.

    Добавим, что ни один матч этого сезона с участием «Городеи» не был результативным, поскольку забивалось не больше двух мячей.

    Сейчас клуб находится на 9 месте с 10 очками в активе и отрицательной разницей голов -2.

    «Минск»

    Гост проиграли 4 из 5 последних матчей чемпионата. Единственная победа за этот период была в позапрошлом туре над «Славией» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    Прошлый тур для «Минска» оказался неудачным. Команда уступила «Торпедо» с разгромным результатом 2:5. Ранее столичный коллектив потерпел фиаско во встречах с «Рухом» (1:0) и БАТЭ (0:2).

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    • «Минск» находится на 12 строчке. У команды 9 очков и ни одной ничьей — 3 победы и 4 поражения.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают соперников равными по силам, поскольку коэффициенты не сильно разнятся — 2.75 дают на «Городею» и 2.70 предлагают на «Минск». Ничья дается с коэффициентом 3.10.

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    «Городея» ни разу не побеждала «Минск» у себя дома. При этом сейчас команда демонстрирует куда более интересные результаты, чем соперник из столицы.

    Лично мы считаем, что хозяева смогут прервать свою серию в чемпионате, а если и нет, то на этот случай есть подстраховка. Предлагаемая ставка на матч — «фора 1 (0)» с коэффициентом 1.92. 0

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    «Городея» — «Минск». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч Высшей лиги 8 мая 2020 года. Прогноз на «Городея» — «Минск». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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