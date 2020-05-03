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    Сможет ли солигорский «Шахтер» обыграть одного из лидеров?

    «Шахтер» Солигорск — «Ислочь». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 3 мая 2020 года

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    Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Ислочь»
    Юрий Вернидуб
    В рамках 7-го тура чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» будет принимать «Ислочь». Матч пройдет на стадионе «Строитель» 3 мая. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Ислочь».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 03 Мая 2020 года
    Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •  Шахтёр Солигорск 20:00 Ислочь Ислочь
  • Минский район
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
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    «Шахтер» Солигорск

    Солигорский «Шахтер» к этому матчу подходит после вылета в полуфинале Кубка Белоруссии. Команда Юрия Вернидуба в ответном матче с брестским «Динамо» одержала волевую победу со счетом 4:2, однако не смогла пройти дальше из-за выездных голов, забитых динамовцами. В первой встрече «Шахтер» проиграл со счетом 0:2.

    Перед этим «Шахтер» играл против брестского «Динамо» и в чемпионате Белоруссии. И в этом случае солигорцам также удалось победить, причем на выезде — 2:0.

    До двух поединков против «Динамо» у «Шахтера» была серия из четырех подряд матчей без побед (две ничьи и два поражения), в которых команда забила только один гол.

    В турнирной таблице чемпионата Белоруссии «Шахтер» занимает 11-е место. У солигорцев в активе 8 очков, 6 голов забито и 4 пропущено.

    «Ислочь»

    «Ислочь» к этому моменту является одним из лидеров чемпионата Белоруссии. Команда располагается на второй строчке, имея в активе 12 очков и отставая от лидера на 1 очко. Забито у «Ислочи» 9 голов, а пропущено 7.

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    • «Ислочь» стартовала в чемпионате с двух побед, затем потерпела два поражения, а потом вновь одержала две победы, обе на своем поле. Со счетом 2:1 была обыграна «Славия-Мозырь», а «Витебск» удалось обыграть со счетом 2:0.

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    Стоит отметить, что пять из шести матчей чемпионата команда Виталия Жуковского провела на своем поле.

    Из Кубка Белоруссии «Ислочь» вылетела на старте сезона — в четвертьфинале команда проиграла «Динамо» Брест в серии пенальти (оба матча завершили без голов — 0:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Шахтера» букмекеры дают коэффициент 1,78, на ничью — 3,84, а на победу «Ислочи» — 5,45.

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    На старте сезона «Шахтеру» часто не везло, команде не удавалось реализовать свои моменты, что приводило к печальным результатам. Теперь же солигорцы подтянули реализацию и набирают обороты. На своем поле «Шахтер» способен одержать победу.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Шахтера» с коэффициентом 1,78. 0

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    «Шахтер» Солигорск — «Ислочь». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 3 мая 2020 года. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Ислочь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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