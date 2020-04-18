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    Зацепится ли «Динамо-Брест» за шанс пробиться в топ-3?

    «Витебск» — «Динамо-Брест». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 18 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Витебск» — «Динамо-Брест»
    «Динамо-Брест» набрало ход в последних матчах
    В субботу, 18 апреля, в пятом туре Высшей лиги чемпионата Белоруссии «Витебск» будет принимать «Динамо-Брест». Начало поединка — в 18:00 мск. Прогноз на «Витебск» — «Динамо-Брест».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 18 Апреля 2020 года
    Витебск
  • Витебск
    •  Витебск 18:00 Динамо Брест Динамо Брест
  • Брест
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.68
  • Ставка!
    •

    «Витебск»

    У «Витебска» на счету cемь зачетных пунктов, а из-за худшей разницы мячей он идет на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея равное количество очков с еще тремя коллективами, в том числе и с предстоящим соперником.

    В первом туре первенства «северяне» на своей арене минимально переиграли «Городею» (1:0), играя весь второй тайм в меньшинстве.

    В следующей игре «синие» уступили на выезде «Неману» со счетом 0:2, пропустив оба раза в начале второй половины. В третьем игровом дне они в гостях оказались сильнее «Смолевичей» (1:0), играя с 55-й минуты вдесятером.

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    В прошлом туре «Витебск» гостил у «Слуцка», на 31-й минуте вышел вперед, но удержать победу не удалось — 1:1.

    «Динамо-Брест»

    Для действующего чемпиона Белоруссии новый сезон начался с победы в матче за Суперкубок страны. Брестскому «Динамо» в поединке за трофей удалось обыграть солигорский «Шахтер».

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    • Далее «Динамо» удалось пройти в полуфинал Кубка Белоруссии. Обыграна была «Ислочь», но лишь в серии пенальти. В двух встречах командам так и не удалось распечатать ворота, а в одиннадцатиметровых точнее была команда из Бреста — 5:3.

    Кроме того, брестский клуб провел полуфинальный матч Кубка против солигорского «Шахтера» и одержал победу со счетом 2:0.

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    В первых трех матчах чемпионата «Динамо» по разу выиграло, сыграло вничью и уступило. Поражение было зафиксировано в матче против «Славии» Мозырь — 1:2. Четвертый тур показал, что команда наконец-то наладила игру. В этот раз была обыграна «Ислочь», но куда более уверенно, чем в Кубке — 3:1.

    В турнирной таблице «Динамо-Брест» с 7 набранными очками занимает четвертую строчку.

    Прогноз и ставки

    На победу «Витебска» букмекеры дают коэффициент 5.30, на ничью — 3.60, а на победу «Динамо-Брест» — 1.70.

    Cтоит отметить, что команда из Бреста отправится на эту игру на самолете, чтобы сэкономить силы. В целом чемпион начинает набирать ход, а предстоящая игра — крайне важна, чтобы не «застрять» за пределами топ-5. Предлагаем поставить на победу «Динамо-Бреста» за 1.70. 0

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    «Витебск» — «Динамо-Брест». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 18 апреля 2020 года. Прогноз на «Витебск» — «Динамо-Брест». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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