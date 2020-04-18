«Витебск» — «Динамо-Брест». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 18 апреля 2020 года

«Витебск»
У «Витебска» на счету cемь зачетных пунктов, а из-за худшей разницы мячей он идет на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея равное количество очков с еще тремя коллективами, в том числе и с предстоящим соперником.
В первом туре первенства «северяне» на своей арене минимально переиграли «Городею» (1:0), играя весь второй тайм в меньшинстве.
В следующей игре «синие» уступили на выезде «Неману» со счетом 0:2, пропустив оба раза в начале второй половины. В третьем игровом дне они в гостях оказались сильнее «Смолевичей» (1:0), играя с 55-й минуты вдесятером.
В прошлом туре «Витебск» гостил у «Слуцка», на 31-й минуте вышел вперед, но удержать победу не удалось — 1:1.
«Динамо-Брест»
Для действующего чемпиона Белоруссии новый сезон начался с победы в матче за Суперкубок страны. Брестскому «Динамо» в поединке за трофей удалось обыграть солигорский «Шахтер».
Далее «Динамо» удалось пройти в полуфинал Кубка Белоруссии. Обыграна была «Ислочь», но лишь в серии пенальти. В двух встречах командам так и не удалось распечатать ворота, а в одиннадцатиметровых точнее была команда из Бреста — 5:3.
Кроме того, брестский клуб провел полуфинальный матч Кубка против солигорского «Шахтера» и одержал победу со счетом 2:0.
В первых трех матчах чемпионата «Динамо» по разу выиграло, сыграло вничью и уступило. Поражение было зафиксировано в матче против «Славии» Мозырь — 1:2. Четвертый тур показал, что команда наконец-то наладила игру. В этот раз была обыграна «Ислочь», но куда более уверенно, чем в Кубке — 3:1.
В турнирной таблице «Динамо-Брест» с 7 набранными очками занимает четвертую строчку.
Прогноз и ставки
На победу «Витебска» букмекеры дают коэффициент 5.30, на ничью — 3.60, а на победу «Динамо-Брест» — 1.70.
Cтоит отметить, что команда из Бреста отправится на эту игру на самолете, чтобы сэкономить силы. В целом чемпион начинает набирать ход, а предстоящая игра — крайне важна, чтобы не «застрять» за пределами топ-5. Предлагаем поставить на победу «Динамо-Бреста» за 1.70. 0