«Витебск» — «Динамо-Брест». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 18 апреля 2020 года

В субботу, 18 апреля, в пятом туре Высшей лиги чемпионата Белоруссии «Витебск» будет принимать «Динамо-Брест». Начало поединка — в 18:00 мск. Прогноз на «Витебск» — «Динамо-Брест».

«Витебск»

У «Витебска» на счету cемь зачетных пунктов, а из-за худшей разницы мячей он идет на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея равное количество очков с еще тремя коллективами, в том числе и с предстоящим соперником.

В первом туре первенства «северяне» на своей арене минимально переиграли «Городею» (1:0), играя весь второй тайм в меньшинстве.

В следующей игре «синие» уступили на выезде «Неману» со счетом 0:2, пропустив оба раза в начале второй половины. В третьем игровом дне они в гостях оказались сильнее «Смолевичей» (1:0), играя с 55-й минуты вдесятером.

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В прошлом туре «Витебск» гостил у «Слуцка», на 31-й минуте вышел вперед, но удержать победу не удалось — 1:1.

«Динамо-Брест»

Для действующего чемпиона Белоруссии новый сезон начался с победы в матче за Суперкубок страны. Брестскому «Динамо» в поединке за трофей удалось обыграть солигорский «Шахтер».

Далее «Динамо» удалось пройти в полуфинал Кубка Белоруссии. Обыграна была «Ислочь», но лишь в серии пенальти. В двух встречах командам так и не удалось распечатать ворота, а в одиннадцатиметровых точнее была команда из Бреста — 5:3.

Кроме того, брестский клуб провел полуфинальный матч Кубка против солигорского «Шахтера» и одержал победу со счетом 2:0.

В первых трех матчах чемпионата «Динамо» по разу выиграло, сыграло вничью и уступило. Поражение было зафиксировано в матче против «Славии» Мозырь — 1:2. Четвертый тур показал, что команда наконец-то наладила игру. В этот раз была обыграна «Ислочь», но куда более уверенно, чем в Кубке — 3:1.

В турнирной таблице «Динамо-Брест» с 7 набранными очками занимает четвертую строчку.

Прогноз и ставки

На победу «Витебска» букмекеры дают коэффициент 5.30, на ничью — 3.60, а на победу «Динамо-Брест» — 1.70.

Cтоит отметить, что команда из Бреста отправится на эту игру на самолете, чтобы сэкономить силы. В целом чемпион начинает набирать ход, а предстоящая игра — крайне важна, чтобы не «застрять» за пределами топ-5. Предлагаем поставить на победу «Динамо-Бреста» за 1.70. 0