«Сидней» — «Веллингтон Феникс». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Австралии 18 марта 2020 года

В среду, 18 марта, в очередном туре регулярного чемпионата Австралии «Сидней» на своем поле сыграет с «Веллингтон Феникс». Стартовый свисток будет дан в 11:45 по Москве. Прогноз на «Сидней» — «Веллингтон Феникс».

«Сидней»

После 19 сыгранных матчей бывшая команда Алессандро Дель Пьеро возглавляет турнирную таблицу чемпионата Австралии, имея преимущество перед ближайшем соперником в 10 очков и при двух играх в запасе.

В минувшем игровом дне первенства «небесно-голубые» на своей арены сыграли вничью 0:0 с «Перт Глори», а туром ранее они разгромили в гостях «Мельбурн Виктори» со счетом 4:1.

Всего за 19 матчей австралийского регулярного чемпионата «Сидней» терял очки в четырех встречах, дважды сыграв вничью и дважды проиграв, пропустив меньше всех (15 голов).

На своей арене в текущей А-Лиги команда провела десять игр, в которых добилась восьми викторий и по разу проиграв при одной ничьей, разница мячей — 19:7.

«Веллингтон Феникс»

Коллектив из новозеландского города Веллингтон с 36 зачетными баллами находится на третьей позиции в турнирной таблице австралийской А-Лиги, отставая от второй позиции на один пункт при игре в запасе.

На данный момент у «никс» 4-матчевая победная серия в первенстве, в которой они пропустили лишь один гол при девяти забитых.

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В предыдущем туре «желтые» обыграли в родных стенах «Мельбурн Виктори» (3:0), а ранее одолели в гостях «Централ Кост Маринерс» (3:1), а также дома «Вестерн Юнайтед» (2:0) и «Мельбурн Сити» (1:0).

Девять выездных игр текущего розыгрыша А-Лиги принесли «Веллингтон Феникс» три виктории, два ничейных результата и четыре поражения, разница мячей — 14:14.

В текущем чемпионате эти команды уже играли между собой дважды. На своем поле «Сидней» обыграл новозеландцев 2:1, а в другом матче была ничья — 2:2.

Прогноз на «Сидней» — «Веллингтон Феникс»

«Веллингтон Феникс» набрал в последнее время превосходную форму. Прогнозируем, что новозеландцы смогут устоять в игре с лидером лиги. Наш прогноз и ставка: Х2. 0