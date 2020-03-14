«Унион» — «Бавария». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Германии 14 марта 2020 года

«Унион»
«Унион» подходит к матчу против гранда с серией из трех подряд поединков без побед, которая включает в себя и вылет из Кубка Германии. Команда Урса Фишера в кубковом турнире проиграла «Байеру» (1:3) и не смогла пробиться в полуфинал.
В двух последних турах Бундеслиги «Унион» сперва сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), а затем проиграл в гостях «Фрайбургу» (1:3).
Интересно, что ничья с «Вольфсбургом» лишь третьей в текущем чемпионате и первой на своем поле. У берлинского клуба дома 6 побед, 1 ничья и 5 поражений.
В 25 турах «Униону» удалось набрать 30 очков. Команда занимает одиннадцатое место, практически равноудаленно находясь от зоны еврокубков (7 очков) и зоны вылета (8 очков). «Унион» забил 32 гола, а пропустил 41.
«Бавария»
Беспроигрышная серия «Баварии» на данный момент насчитывает одиннадцать матчей без поражений во всех турнирах, из них десять — победные. Кроме того, подопечные Ханса-Дитера Флика не пропускают в четырех матчах подряд.
В этих поединках «Бавария» разгромила «Челси» в первом матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 3:0, в Бундеслиге разбила «Хоффенхайм» (6:0) и обыграла «Аугсбург» (2:0), а в Кубке Германии прошла «Шальке» (1:0).
После 25 туров «Бавария» набрала 55 очков и лидирует в таблице Бундеслиги. Ближайшего преследователя «Боруссию» мюнхенцы опережают на 4 очка. У «Баварии» забито 73 гола, а пропущено 26. Оба показателя являются лучшими в лиге.
На выезде в текущем чемпионате у «Баварии» 8 побед, 2 ничьи и 2 поражения.
Прогноз и ставка
На победу «Униона» дается коэффициент 14,00, на ничью — 6,85, а на победу «Баварии» — 1,25.
В матче этих команд в первом круге «Бавария» одержала победу со счетом 2:1.
Прогноз и ставка на матч — сухая победа «Баварии» с коэффициентом 2,15. 0