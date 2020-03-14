ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пустой стадион в МенхенгладбахеСпорт vs коронавирус. Хроника 13 марта НеймарПСЖ способен на успех в Лиге чемпионов Диего Симеоне и Юрген КлоппПлан Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде»
  • 08:44
    • ИИХФ рекомендовали отменить ЧМ-2020 из-за коронавируса
  • 01:53
    • НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
  • 01:46
    • Главный тренер «Арсенала» заразился коронавирусом
  • 01:37
    • Чемпионат Франции приостановлен из-за коронавируса
  • 01:01
    • «Байер» обыграл «Рейнджерс» в Глазго
  • 00:52
    • УЕФА может изменить формат еврокубков из-за коронавируса
  • 23:46
    • ФИФА переносит мартовские отборочные матчи к ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Сможет ли «Бавария» продлить свою сухую серию?

    «Унион» — «Бавария». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Германии 14 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Баварию Прогнозы на Унион Берлин Календарь Бундеслиги
    Прогноз на «Унион» — «Бавария»
    Мануэль Нойер
    В рамках 26-го тура чемпионата Германии «Унион» будет принимать «Баварию». Встреча пройдет 14 марта на стадионе «Альте Форстерей». Начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Унион» — «Бавария».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.50
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 1.22
  • Ставка!
    •

    «Унион»

    «Унион» подходит к матчу против гранда с серией из трех подряд поединков без побед, которая включает в себя и вылет из Кубка Германии. Команда Урса Фишера в кубковом турнире проиграла «Байеру» (1:3) и не смогла пробиться в полуфинал.

    В двух последних турах Бундеслиги «Унион» сперва сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), а затем проиграл в гостях «Фрайбургу» (1:3).

    Интересно, что ничья с «Вольфсбургом» лишь третьей в текущем чемпионате и первой на своем поле. У берлинского клуба дома 6 побед, 1 ничья и 5 поражений.

    Все прогнозы на футбол

    В 25 турах «Униону» удалось набрать 30 очков. Команда занимает одиннадцатое место, практически равноудаленно находясь от зоны еврокубков (7 очков) и зоны вылета (8 очков). «Унион» забил 32 гола, а пропустил 41.

    «Бавария»

    Беспроигрышная серия «Баварии» на данный момент насчитывает одиннадцать матчей без поражений во всех турнирах, из них десять — победные. Кроме того, подопечные Ханса-Дитера Флика не пропускают в четырех матчах подряд.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    В этих поединках «Бавария» разгромила «Челси» в первом матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 3:0, в Бундеслиге разбила «Хоффенхайм» (6:0) и обыграла «Аугсбург» (2:0), а в Кубке Германии прошла «Шальке» (1:0).

  • Трансферный дайджест. 3-9 марта
  • Потеряет ли «Зенит» бомбардира, куда переберется форвард «Реала», кто претендует на звезду «Лиона» и другие трансферные новости последних дней
  • 09/03/2020

    • После 25 туров «Бавария» набрала 55 очков и лидирует в таблице Бундеслиги. Ближайшего преследователя «Боруссию» мюнхенцы опережают на 4 очка. У «Баварии» забито 73 гола, а пропущено 26. Оба показателя являются лучшими в лиге.

    На выезде в текущем чемпионате у «Баварии» 8 побед, 2 ничьи и 2 поражения.

    Прогноз и ставка

    На победу «Униона» дается коэффициент 14,00, на ничью — 6,85, а на победу «Баварии» — 1,25.

    В матче этих команд в первом круге «Бавария» одержала победу со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на матч — сухая победа «Баварии» с коэффициентом 2,15. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Фортуна — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Уотфорд — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кельн — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Норвич — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Бруну Фернандещ
  • Идеальное усиление для Сульшера. Бруну Фернандеш уже изменил «МЮ»
    • 14:55 07/03/2020     Игроки «Ростова»
  • Две красные и три пенальти. «Ростов» дома обыграл ЦСКА
    • 18:38 09/03/2020     Жозе Моуринью
  • Завершение эпохи в «Тоттенхэме». Лондонцы бесславно вылетели из Лиги чемпионов
    • 14:03 11/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Унион» — «Бавария». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Германии 14 марта 2020 года. Прогноз на «Унион» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромыхЧемпионская гонка в Испании построена не на доминировании, а на упадке лидеров Примеры 11/03/2020 в 21:190
  • 22:49
    • «МЮ» разгромил ЛАСК в 1/8 финала Лиги Европы
  • 21:07
    • НХЛ приостановила матчи из-за коронавируса
  • 18:27
    • L'Equipe: УЕФА перенесет Евро-2020 на 2021 год
    Футболисты «Сочи» Футбол Кокорин сделал дубль за «Сочи» и вывел команду из зоны вылетаСМИ — о разгромной победе «Сочи» над «Оренбургом» Вчера в 13:490
  • Экспресс дня

  • «Реал» не будет иметь дома проблем с «Эйбаром»?
  • 1.61
    •
  • 08:29
    • Наставник «Марселя» дисквалифицирован на один матч
  • 08:10
    • Из-за коронавируса могут перенести Кубок Америки
  • 07:54
    • Пятов: Надеюсь, что «Шахтер» все-таки проведет ответный матч с «Вольфсбургом»
    «Лос-Анджелес» — «Оттава» Хоккей НХЛ. «Лос-Анджелес» продлил победную серию, «Сан-Хосе» проиграл четвертую игру подрядОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 марта Вчера в 08:380
  • 01:04
    • «Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»
  • 00:51
    • «Олимпиакос» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в Лиге Европы
  • 23:42
    • Известны все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие