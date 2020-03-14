«Унион» — «Бавария». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Германии 14 марта 2020 года

В рамках 26-го тура чемпионата Германии «Унион» будет принимать «Баварию». Встреча пройдет 14 марта на стадионе «Альте Форстерей». Начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Унион» — «Бавария».

«Унион»

«Унион» подходит к матчу против гранда с серией из трех подряд поединков без побед, которая включает в себя и вылет из Кубка Германии. Команда Урса Фишера в кубковом турнире проиграла «Байеру» (1:3) и не смогла пробиться в полуфинал.

В двух последних турах Бундеслиги «Унион» сперва сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), а затем проиграл в гостях «Фрайбургу» (1:3).

Интересно, что ничья с «Вольфсбургом» лишь третьей в текущем чемпионате и первой на своем поле. У берлинского клуба дома 6 побед, 1 ничья и 5 поражений.

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В 25 турах «Униону» удалось набрать 30 очков. Команда занимает одиннадцатое место, практически равноудаленно находясь от зоны еврокубков (7 очков) и зоны вылета (8 очков). «Унион» забил 32 гола, а пропустил 41.

«Бавария»

Беспроигрышная серия «Баварии» на данный момент насчитывает одиннадцать матчей без поражений во всех турнирах, из них десять — победные. Кроме того, подопечные Ханса-Дитера Флика не пропускают в четырех матчах подряд.

В этих поединках «Бавария» разгромила «Челси» в первом матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 3:0, в Бундеслиге разбила «Хоффенхайм» (6:0) и обыграла «Аугсбург» (2:0), а в Кубке Германии прошла «Шальке» (1:0).

После 25 туров «Бавария» набрала 55 очков и лидирует в таблице Бундеслиги. Ближайшего преследователя «Боруссию» мюнхенцы опережают на 4 очка. У «Баварии» забито 73 гола, а пропущено 26. Оба показателя являются лучшими в лиге.

На выезде в текущем чемпионате у «Баварии» 8 побед, 2 ничьи и 2 поражения.

Прогноз и ставка

На победу «Униона» дается коэффициент 14,00, на ничью — 6,85, а на победу «Баварии» — 1,25.

В матче этих команд в первом круге «Бавария» одержала победу со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на матч — сухая победа «Баварии» с коэффициентом 2,15. 0