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    Сможет ли «Ньюкасл» обыграть «Шеффилд Юнайтед»?

    «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 14 марта 2020 года

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    Прогноз на «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед»
    Набиль Бенталеб
    В субботу, 14 марта, «Ньюкасл» на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Сент-Джеймс Парк», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Марта 2020 года
    Ньюкасл
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    •  Ньюкасл 18:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
    • Коэффициенты на матч
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  • X
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  • 2
  • 2.20
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 35 очков.

    «Сороки» одержали девять побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений в национальном первенстве.

    С начала февраля подопечные Стива Брюса уступили «Арсеналу» (0:4) и «Кристал Пэлас» (0:1), разошлись миром с «Норвичем» (0:0) и «Бернли» (0:0), а также одолели «Саутгемптон» (1:0).

    При этом «Ньюкасл» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, переиграв «Вест Бромвич» (3:2).

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    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 43 баллами.

    На счету «клинков» 11 побед, десять ничьих и семь поражений в 29 сыгранных турах.

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    В четырех последних матчах команда Криса Уайлдера обыграла «Кристал Пэлас» (1:0), «Борнмут» (2:1) и «Норвич» (1:0), а также разошлась миром с «Брайтоном» (1:1).

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    «Шеффилд Юнайтед» тоже вышел в четвертьфинал Кубка Англии, одержав победу в дополнительное время над «Редингом» (2:1).

    Серьезных кадровых проблем у «клинков» нет.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Шеффилд Юнайтед» — 2.32, победа «Ньюкасла» — 3.30, ничья — 3.10.

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    Обе команды играют от обороны, поэтому зрелищными их встречи никак не назовешь. В среднем «клинки» забивают чуть больше одного гола за игру, тогда как «сороки» не дотягивают и до этого показателя.

    Исходя из этого, наш прогноз на матч — «тотал голов меньше 2». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.94.

    Еще один интересный вариант — «гости не проиграют и тотал меньше 2,5» за 2.04.

    Верим, что «Шеффилд Юнайтед» не проиграет, поскольку пребывает в хорошей форме, в то время как «Ньюкасл» редко дает своим болельщикам повод для радости. 0

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    «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 14 марта 2020 года. Прогноз на «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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