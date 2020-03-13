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    «Фулхэм» — «Брентфорд»: обе забьют?

    «Фулхэм» — «Брентфорд». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Англии 13 марта 2020 года

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    Прогноз на «Фулхэм» — «Брентфорд»
    Александар Митрович
    В рамках 38-го тура первенства первой английской лиги «Фулхэм» примет «Брентфорд». Встреча, которая пройде в Лондоне на «Крэйвен Коттедж» 13 марта, начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Брентфорд».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Фулхэм»

    За девять туров до конца первенства первой английской лиги «Фулхэм» с 64 баллами находится на третьей позиции в турнирной таблице, уступая второй строчке шесть пунктов.

    На данный момент у «дачников» 4-матчевая беспроигрышная серия в рамках Чемпионшипа, в которой они две игры закончили мировыми исходами и две встречи выиграли.

    Добыть победы удалось в домашних встречах над «Суонси» (1:0) и «Престеном» (2:0), ничейные результаты пришлись на гостевые поединки с «Дерби» и «Бристоль Сити» (по 1:1) в последнем туре.

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    • В 19 домашних поединках этого Чемпионшипа «Фулхэм» добыл 12 викторий два раза сыграл вничью и в пяти поединках проиграл.

    «Брентфорд»

    У «Брентфорда» на счету находится на четыре очка меньше, чем у его предстоящего соперника и команда идет на одну строку ниже в турнирной таблице Чемпионшипа.

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    В прошлом туре первенства «пчелы» в родных стенах разгромили «Шеффилд Уэнсдэй» со счетом 5:0. Этой викторией они прервали 5-матчевую безвыигрышную серию, где было четыре ничьих и одно поражение.

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    Уступили на выезде в этот период «Лутону» (1:2) в гостях, мировые состоялись с «Лидсом», «Бирмингем Сити» (по 1:1), «Блэкберном» и «Кардиффом» (по 2:2).

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  • 09/03/2020

    • 19 выездных встреч этого Чемпионшипа принесли «Брентфорду» семь победных результатов, четыре мировых исхода и восемь проигрышей.

    В первом круге «Брентфорд» на своей арене переиграл «Фулхэм» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Фулхэма» — 2.70, победа «Брентфорда» — 2.80, ничья — 3.30.

    Прогнозируем, что поединок претендентов на повышение в классе пройдет с забитыми мячами в обе стороны. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

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