«Фулхэм» — «Брентфорд». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Англии 13 марта 2020 года

В рамках 38-го тура первенства первой английской лиги «Фулхэм» примет «Брентфорд». Встреча, которая пройде в Лондоне на «Крэйвен Коттедж» 13 марта, начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Брентфорд».

«Фулхэм»

За девять туров до конца первенства первой английской лиги «Фулхэм» с 64 баллами находится на третьей позиции в турнирной таблице, уступая второй строчке шесть пунктов.

На данный момент у «дачников» 4-матчевая беспроигрышная серия в рамках Чемпионшипа, в которой они две игры закончили мировыми исходами и две встречи выиграли.

Добыть победы удалось в домашних встречах над «Суонси» (1:0) и «Престеном» (2:0), ничейные результаты пришлись на гостевые поединки с «Дерби» и «Бристоль Сити» (по 1:1) в последнем туре.

В 19 домашних поединках этого Чемпионшипа «Фулхэм» добыл 12 викторий два раза сыграл вничью и в пяти поединках проиграл.

«Брентфорд»

У «Брентфорда» на счету находится на четыре очка меньше, чем у его предстоящего соперника и команда идет на одну строку ниже в турнирной таблице Чемпионшипа.

В прошлом туре первенства «пчелы» в родных стенах разгромили «Шеффилд Уэнсдэй» со счетом 5:0. Этой викторией они прервали 5-матчевую безвыигрышную серию, где было четыре ничьих и одно поражение.

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Уступили на выезде в этот период «Лутону» (1:2) в гостях, мировые состоялись с «Лидсом», «Бирмингем Сити» (по 1:1), «Блэкберном» и «Кардиффом» (по 2:2).

19 выездных встреч этого Чемпионшипа принесли «Брентфорду» семь победных результатов, четыре мировых исхода и восемь проигрышей.

В первом круге «Брентфорд» на своей арене переиграл «Фулхэм» со счетом 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Фулхэма» — 2.70, победа «Брентфорда» — 2.80, ничья — 3.30.

Прогнозируем, что поединок претендентов на повышение в классе пройдет с забитыми мячами в обе стороны. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да. 0