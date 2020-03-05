«Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Кубка Англии 5 марта 2020 года

В четверг, 5 марта, «Дерби Каунти» будет принимать «Манчестер Юнайтед» в пятом раунде Кубка Англии. Начало поединка — в 22:45 мск. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед».

«Дерби Каунти»

«Дерби» представляет Чемпионшип, где находится на 13-й позиции, набрав 48 очков. Реальных шансов побороться за путевку в АПЛ нет, а вылет маловероятен.

В лиге команда демонстрирует разные результаты. В последних трех турах было все — ничья с «Фулхэмом» (1:1), поражение от КПР (1:2) и победа над «Шеффилдом» в гостях — 3:1.

В Кубке совсем другая история. Тут «бараны» прошли уже четыре раунда. Ранее удалось справиться с «Чиппенхэм Таун» (3:0), «Ноттс Каунти» (3:1) и «Бертон Альбион» (4:2).

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В четвертом раунде сначала была нулевая ничья с «Нортгемптон Тайн». В домашнем поединке соперник был разбит — 4:2. Причем последний гол был забит с пенальти играющим тренером и капитаном команды Уэйном Руни.

Именно возвращение 34-летнего Руни приковало внимание болельщиков к «Дерби», а встреча форварда с «МЮ», легендой которого он в свое время стал, придает предстоящему противостоянию особенный подтекст.

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» начал выступление в Кубке Англии с 3-го раунда, на выезде сыграв вничью с «Вулверхэмптоном» — 0:0.

Затем подопечные Сульшера дома проиграли без шансов в манчестерском дерби с «Сити» (1:3), после чего отыгрались на «Норвиче», разгромив «канареек» на «Олд Траффорд» со счетом 4:0.

В переигровке с «волками» манкунианцы одержали непростую домашнюю победу со счетом 1:0, после чего проиграли в матчах АПЛ на выезде сначала «Ливерпулю» (0:2), а затем и «Бернли» (0:2).

В четвертом раунде манкунианцы на выезде уничтожили «Транмир Роверс» — 6:0.

Перед пятым раундом «МЮ» успел легко разделаться с «Брюгге» в 1/16 Лиги Европы (1:1, 5:0), а также в прошлом туре АПЛ сыграть вничью с «Эвертоном» (1:1). В чемпионате Англии команда Сульшера идет пятой и отстает от «Челси» на три очка.

Прогноз

На победу «Дерби Каунти» букмекеры дают коэффициент 6.30, на ничейный результат — 4.20, а на победу «МЮ» — 1.57.

Для «баранов» манкунианцы станут первым топ-соперником на турнире. Хозяева ничем особенным не блещут. Да, у них есть Руни, эта игра лишь станет поводом для фанатов вспомнить былое. Вряд ли Уэйн в одиночку сможет остановить подопечных Сульшера. Кубок Англии — престижный турнир, поэтому «МЮ» вряд ли готов им жертвовать. Предлагаем поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с форой -1 гол за 1.94. 0