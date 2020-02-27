ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоландХоланд — уже звезда, но это еще не предел «Спартак» — «Зенит»Восемь ожиданий от весенней части РПЛ «Челси» — «Бавария»ЛЧ. «Бавария» уничтожила «Челси» в Лондоне, «Барселона» не смогла победить в Италии
  • 11:33
    • «Динамо» и «Спартак» рассудит Карасев, VAR будет на всех матчах
  • 00:55
    • «Наполи» и «Барселона» не выявили победителя
  • 00:51
    • «Бавария» крупно обыграла «Челси» в Лондоне
  • 22:33
    • Стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина
  • 21:44
    • СКА на выезде обыграл ЦСКА в армейском дерби
  • 21:33
    • «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата» в «зеленом дерби»
  • 21:16
    • «Торпедо» вышло в плей-офф Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Возьмет ли МЮ игру под свой контроль?

    «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 27 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брюгге Календарь Лиги Европы
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»
    Бруну Фернандеш
    В 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Брюгге». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 27 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге».
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 27 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 7.80
  • Ставка!
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    На групповом этапе Лиги Европы манчестерский клуб финишировал первым в турнирной таблице квартета L. За шесть матчей команде удалось завоевать 13 очков.

    В домашнем чемпионате «Манчестер Юнайтед» занимает сейчас пятое место. В 27 турах АПЛ коллектив Уле Гуннара Сульшера заработал 41 балл.

    С конца января и по сей день «красные дьяволы» никому не проигрывают. 26 числа прошлого месяца «манкунианцы» разгромили «Транмир Роверс» в Кубке страны (6:0), после чего они победили «Вулверхэмптон» в Кубке лиги (1:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В АПЛ МЮ расписал с «волками» мировую (1:1), а также победил «Челси» (2:0). В первой встрече в плей-офф Лиги Европы команда Сульшера сыграла вничью с «Брюгге» (1:1), а 23 февраля его коллектив легко разобрался с «Уотфордом» (3:0).

    «Брюгге»

    В текущем сезоне бельгийский клуб из одноименного города стартовал в еврокубках с Лиги чемпионов. В группе с ПСЖ, «Реалом» и «Галатасараем» эта команда смогла финишировать третьей.

    В чемпионате своей страны «Брюгге» сейчас уверенно лидирует. За 27 туров коллектив Филиппа Клемана заработал 64 балла, благодаря чему он возглавляет таблицу с отрывом от ближайшего преследователя на девять пунктов.

    В первом февральском поединке черно-синие обыграли «Антверпен» (1:0), после чего команда прошла «Зюльте-Варегем» в Кубке страны (2:1).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Затем «Брюгге» расписал мировую со «Стандардом» (0:0) и победил «Васланд-Беверен» (2:1). После домашней ничьей с МЮ в 1/16 финала Лиги Европы (1:1) подопечные Клемана одержали верх над «Шарлеруа» (1:0).

    Прогноз

    Победа МЮ в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы оценивается в 1,50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,22, а на победу «Брюгге» — 8,20.

    На данном отрезке сезона обе команды идут без поражений. Но на «Олд Траффорд» хозяева должны проходить бельгийцев, забив тем несколько голов. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал МЮ больше 1,5 за 1,75. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Брага — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лион — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.74
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лион — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Эспаньол — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.69
  • Прогноз на матч Мальме — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионов
  • Топ-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»
    • 21:09 20/02/2020     Фрагмент боя
  • «Цыганский Король» снова на вершине. Фьюри деклассировал Уайлдера
    • 00:08 24/02/2020     Габриэл Жезус
  • Тренировка для «Ман Сити», незаслуженное поражение для «Лестера»
    • 14:54 23/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 27 февраля 2020 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. 701-я шайба Овечкина, дебют Ковальчука за «Кэпс», два очка ПанаринаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля 08:370
  • 11:49
    • Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках
  • 09:56
    • «Милуоки» нанес поражение «Торонто», «Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан»
  • 11:19
    • Мюллер: «Бавария» одержала заслуженную победу над «Челси»
    Юрген Клопп Футбол Триллер на «Энфилде». «Ливерпуль» столкнулся с проблемами, но снова их решил«Ливерпуль» одержал сложную победу над «Вест Хэмом» и продолжил свой путь к чемпионству Вчера в 14:040
  • Экспресс дня

  • «МЮ» и «Селтик» шагнут в 1/8 финала ЛЕ?
  • 4.08
    •
  • 11:05
    • Болгария отказалась принимать юниорский ЧМ из-за коронавируса
  • 09:38
    • Гризманн: Мне нужно работать над своей игрой
  • 09:22
    • Левандовский повторил рекорд Роналду
    Александр Логинов Прочие Один в поле не воин. Кроме Логинова у России не было команды на ЧМИтоги чемпионата мира по биатлону — в нашем обзоре спортивной прессы Вчера в 02:350
  • 09:03
    • Надаль вышел во второй круг турнира в Мексике
  • 08:52
    • Кике Сетьен: «Барселона» добыла положительный результат в Италии
  • 07:17
    • Гаттузо: Когда «Наполи» играем как команда, то может добиться хорошего результата
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие