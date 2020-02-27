«Манчестер Юнайтед» — «Брюгге». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 27 февраля 2020 года

В 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Брюгге». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 27 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге».

«Манчестер Юнайтед»

На групповом этапе Лиги Европы манчестерский клуб финишировал первым в турнирной таблице квартета L. За шесть матчей команде удалось завоевать 13 очков.

В домашнем чемпионате «Манчестер Юнайтед» занимает сейчас пятое место. В 27 турах АПЛ коллектив Уле Гуннара Сульшера заработал 41 балл.

С конца января и по сей день «красные дьяволы» никому не проигрывают. 26 числа прошлого месяца «манкунианцы» разгромили «Транмир Роверс» в Кубке страны (6:0), после чего они победили «Вулверхэмптон» в Кубке лиги (1:0).

Все прогнозы на Лигу Европы

В АПЛ МЮ расписал с «волками» мировую (1:1), а также победил «Челси» (2:0). В первой встрече в плей-офф Лиги Европы команда Сульшера сыграла вничью с «Брюгге» (1:1), а 23 февраля его коллектив легко разобрался с «Уотфордом» (3:0).

«Брюгге»

В текущем сезоне бельгийский клуб из одноименного города стартовал в еврокубках с Лиги чемпионов. В группе с ПСЖ, «Реалом» и «Галатасараем» эта команда смогла финишировать третьей.

В чемпионате своей страны «Брюгге» сейчас уверенно лидирует. За 27 туров коллектив Филиппа Клемана заработал 64 балла, благодаря чему он возглавляет таблицу с отрывом от ближайшего преследователя на девять пунктов.

В первом февральском поединке черно-синие обыграли «Антверпен» (1:0), после чего команда прошла «Зюльте-Варегем» в Кубке страны (2:1).

Затем «Брюгге» расписал мировую со «Стандардом» (0:0) и победил «Васланд-Беверен» (2:1). После домашней ничьей с МЮ в 1/16 финала Лиги Европы (1:1) подопечные Клемана одержали верх над «Шарлеруа» (1:0).

Прогноз

Победа МЮ в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы оценивается в 1,50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,22, а на победу «Брюгге» — 8,20.

На данном отрезке сезона обе команды идут без поражений. Но на «Олд Траффорд» хозяева должны проходить бельгийцев, забив тем несколько голов. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал МЮ больше 1,5 за 1,75. 0