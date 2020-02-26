«Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги чемпионов 26.02.2020

В первом 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» будет принимать «Манчестер Сити». Матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 26 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Манчестер Сити».

«Реал» Мадрид

«Реал» подошел к матчу против «Ман Сити» не в лучшем настроении. В двух предыдущих матчах подопечные Зинедина Зидана потеряли 5 очков, что стоило им первого места в таблице Примеры.

Сперва «Реал» на своем поле не сумел обыграть «Сельту» (2:2), а следом и вовсе уступил «Леванте» на выезде — 0:1.

Теперь в Примере мадридцы на 2 очка отстают от лидирующей «Барселоны» — 53 очка против 55.

Стоит отметить, что «сливочные» не смогли выиграть в третьем из четырех последних матчей, что заставляет задуматься об определенном кризисе. Ранее «Реал» вылетел из Кубка Испании, уступив «Сосьедаду» со счетом 3:4.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На групповом этапе ЛЧ «Реал» занял второе место. Мадридцы набрали 11 очков в шести играх (3 победы, 2 ничьи и 1 поражение) и пропустили вперед ПСЖ. Ну а не выйти из одной группы с «Брюгге» и «Галатасараем» надо было постараться.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» после двух подряд сухих поражений (0:1 в ответной игре Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед» и 0:2 в матче АПЛ с «Тоттенхэмом») сумел одержать две подряд сухие победы. В чемпионате Англии «Сити» обыграл «Вест Хэм» (2:0) и «Лестер» (1:0).

Борьба за чемпионство в АПЛ уже по сути завершена — «Ман Сити» на 19 очков отстает от «Ливерпуля», у которого к тому же есть игра в запасе.

С учетом этого, а также исключения «Сити» из еврокубков на два следующих сезона, Лига чемпионов сейчас становится главным турниром для команды Пепа Гвардиолы, и все силы будут брошены на нее.

Если «горожане» не выиграют главный клубный турнир Европы сейчас, то в следующий раз такой шанс может представиться им очень нескоро.

«Манчестер Сити» на групповом этапе Лиги чемпионов набрал 14 очков из 18 возможных. Команда выиграла четыре раза и дважды сыграла вничью. «Горожане» заняли первое место, опередив «Аталанту», «Шахтер» и загребское «Динамо».

Прогноз и ставки

На победу «Реала» в первой игре букмекеры дают коэффициент 2,84, на ничью — 3.84, а на победу «Ман Сити» — 2,44.

Прогноз и ставка на матч — «Реал» не проиграет дома с коэффициентом 1,64. 0