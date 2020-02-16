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    Вернется ли «Севилья» в зону Лиги чемпионов?

    «Севилья» — «Эспаньол». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч чемпионата Испании 16 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Севилья» — «Эспаньол»
    «Севилья» идет на пятом месте
    В 24 туре чемпионата Испании «Севилья» будет принимать «Эспаньол». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 16 февраля. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Эспаньол».

    «Севилья»

    Команда из одноименного города сейчас находится на пятом месте в таблице чемпионата с 39 баллами на счету. От «Атлетико», идущего четвертым, этот коллектив, у которого на один матч меньше, отстает лишь на один балл.

    В семи поединках в 2020 году подопечным Юлена Лопетеги удалось победить трижды. В первой игре января «Севилья» расписала мировую с «Атлетиком» в Примере (1:1).

    А затем красно-белые разгромили «Эскобедо» в 1/32 финала Кубка страны (5:0). В 20 туре чемпионата «севильцы» потерпели поражение от «Реала» (1:2). А в 1/16 финала Кубка они разобрались с «Леванте» (3:1).

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    21 тур Ла Лиги завершился для «Севильи» домашней победой над «Гранадой» (2:0), после чего коллектив Лопетеги вылетел от «Мирандеса» из 1/8 финала Кубка Короля (1:3). 2 февраля красно-белые сыграли вничью с «Алавесом» в Примере (1:1).

    В прошлом туре серия клуба без побед достигла трех игр после поражения от «Сельты» (1:2) в гостях.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» с 18 зачетными пунктами разместился на самом дне турнирной таблицы испанской Примеры, отставая от безопасной 17 строки.

    В позапрошлом туре чемпионата «попугаи» проиграли на выезде со счетом 1:2 «Гранаде». Тем самым прервав 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой они дважды сыграли вничью и раз победили.

    Мировые результаты пришлись на домашние встречи с «Барселоной» (2:2) и с «Атлетиком» (1:1). Единственный выигрыш состоялся в выездной игре против «Вильярреала» — 2:1.

    В прошлом туре, однако, каталонцы снова победили — «Мальорку» (1:0).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 6,50, ничья — в 3,90.

    Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0

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