«Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.71) на тоталы в матче Бундеслиги 9 февраля 2020 года

В 21 туре немецкой Бундеслиги «Бавария» будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на «Альянц Арене» 9 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «РБ Лейпциг».

«Бавария»

Мюнхенская команда сумела вернуть лидерство в чемпионате Германии. На первой строчке этот коллектив находится с 42 баллами на счету, опережая «РБ Лейпциг» на 1 пункт.

В новом году подопечные Ханса-Дитера Флика только побеждают во всех турнирах. В первой официальной встрече января «Бавария» в Берлине разнесла «Герту» (4:0).

А через неделю на «Альянц Арене» хозяева не оставили ни единого шанса «Шальке» (5:0). В 20 туре Бундеслиги красные разобрались с «Майнцем» (3:1).

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В 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» сразилась с «Хоффенхаймом». Напряженная битва в Мюнхене завершилась победой коллектива Ханса-Дитера Флика со счетом 4:3.

«РБ Лейпциг»

Команда из Лейпцига сейчас идет второй в турнирной таблице немецкого первенства. За 20 игр сезона она набрала 41 очко. Теперь этот клуб отстает от «Баварии» на 1 балл.

В первом поединке нового года коллектив Юлиана Нагельсмана сумел заработать три очка. В родных стенах «РБ Лейпциг» уверенно разобрался с «Унионом» (3:1).

Но 25 января «быки» потеряли баллы. В матче с «Айнтрахтом» на «Коммерцбанк-Арене» гости оказались слабее соперников — 0:2.

В 20 туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» расписал мировую с «Боруссией» М (2:2). А 4 февраля команда Юлиана Нагельсмана вылетела из розыгрыша Кубка Германии, потерпев еще одно поражение от «Айнтрахта» (1:3).

Прогноз

На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,42, на ничью — 5,70, а на победу «РБ Лейпцига» — 6,40.

Несмотря на то что на «Альянц Арене» сойдутся две самые забивные команды, от их поединка не стоит ожидать много голов. Между собой они играют осторожно, а в грядущем матче никому нельзя допускать ошибок. Наш прогноз — тотал меньше 4 за 1,71. 0