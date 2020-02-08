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    «Леванте» постарается прервать серию

    «Леванте» — «Леганес». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Примеры 8 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Леванте» — «Леганес»
    Хосе Кампанья
    В 23 туре испанской Примеры «Леванте» сыграет дома с «Леганесом». Поединок проведут на «Сьюдад де Валенсия». Старт матча намечен на 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Леванте» — «Леганес».
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    Футбол. Испания. Примера 08 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.65
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    «Леванте»

    Старейший футбольный клуб Валенсии занимает 13 место в турнирной таблице Примеры. Команда набрала 26 очков в 22 матчах и на данный момент показывает плохой результат.

    «Леванте» проиграл 4 последних матча в чемпионате. Если взять отрезок в 6 поединков, то окажется, что «лягушки» проигрывали в пяти из шести случаев.

    Серия началась с мадридского фиаско в матче с «Атлетико» (2:1). После было поражение от «Алавеса» (0:1), неудача в кубковой игре с «Севильей» (3:1) и поражение от «Осасуны» со счетом 2:0. 2 февраля команда проиграла «Барселоне» 2:1.

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    «Сине-гранатовые» являются одной из худших команд лиги по количеству пропущенных мячей (34), а также по количеству поражений (12). По этим показателям «лягушки» третье с конца.

    «Леганес»

    Гости находятся в зоне вылета, занимая 18 место. У них 18 очков в активе, однако в случае победы у команды появится шанс покинуть «пропасть», обойдя «Мальорку».

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    • «Леганес» имеет такое же количество поражений и пропущенных мячей, как и «Леванте». Но при этом коллектив еще и меньше забивает — всего 18 мячей в 22 встречах. Тем не менее результаты за последние пять поединков у «пепинерос» лучше.

    «Леганес» обыграл дома «Реал Сосьедад» 2:1. Также команда сыграла вничью с «Атлетико» (0:0), проиграв после этого «Барсе» 5:0 в Кубке Испании.

    «Лега» плохо играют на выезде. В 10 гостевых матчах они набрали всего 5 пунктов, не одержав ни одной победы. В трех последних выездных встречах команда играла вничью.

    Прогноз

    Обе команды выступают не лучшим образом. Хозяевам будет непросто, учитывая их последнюю статистику. Гости тоже не блещут успехами, тем более в выездных встречах.

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    Со счетом 1:2 «Леванте» выиграл у «Леганеса» на выезде в первом круге. В этот раз есть высокий шанс, что снова забьют оба коллектива. Первым нужна победа, чтобы прервать серию поражений, а вторым она необходима для выхода из зоны вылета.

    Коэффициенты на победу составляют 2.75 и 2.75. Мы же считаем, что хозяева не проиграют. Поэтому предлагаем поставить на «фора 1 (0)» за 1.93. «Леганес» все-таки очень неудачно играет на выезде и мало забивает. Так что «лягушки» постараются этим воспользоваться. 0

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