«Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Серии А 8 февраля 2020 года

В рамках 23-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле будет принимать «Аталанту». Встреча пройдет на стадионе «Артемио Франки» 8 февраля. Начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Аталанта».

«Фиорентина»

«Фиорентина» не смогла выиграть в двух последних турах. «Фиалки» сперва сыграли вничью с «Дженоа» (0:0), а затем разгромно проиграли «Ювентусу» (0:3).

Между этими матчами подопечные Джузепе Якини также играли в Кубке Италии и не смогли пройти в полуфинал, уступив «Интеру» со счетом 1:2.

До безвыигрышной трехматчевой серии у «Фиорентины» была серия из трех побед подряд — две в Серии А и еще одна в Кубке.

Все прогнозы на футбол

«Фиорентина» набрала 25 очков в 22 турах. «Фиалки» занимают 14-е место в таблице, находясь в комфортных девяти очках от зоны вылета. У команды 25 забитых мячей и 32 пропущенных.

«Аталанта»

«Аталанте» не хватает стабильности. Если взять 6 матчей команды, которые она провела в новом году, то подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали две победы при двух ничьих и двух поражениях. Причем «Аталанта» может как разгромно выиграть, так и уступить аутсайдеру Серии А СПАЛу (1:2).

В двух последних турах бергамаски сперва разгромили «Торино» со счетом 7:0, а затем на своем поле не смогли обыграть «Дженоа» (2:2).

В турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» располагается на четвертой строчке. У команды в активе 39 очков, столько же у «Ромы», которая идет пятой. А вот от третьей позиции «Аталанту» отделяет целых 10 очков.

У «Аталанты» 59 забитых мячей, и это лучший результат в лиге. Пропустила команда 30 раз.

Прогноз

На победу «Фиорентины» букмекеры дают коэффициент 4,24, на ничью — 3,82, а на успех «Аталанты» — 1,91.

В текущем сезоне команды встречались в Кубке Италии (победа «Фиорентины» со счетом 2:1), а также в рамках первого круга Серии А (2:2).

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Аталанта» — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,74. 0