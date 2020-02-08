«Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Серии А 8 февраля 2020 года

«Фиорентина»
«Фиорентина» не смогла выиграть в двух последних турах. «Фиалки» сперва сыграли вничью с «Дженоа» (0:0), а затем разгромно проиграли «Ювентусу» (0:3).
Между этими матчами подопечные Джузепе Якини также играли в Кубке Италии и не смогли пройти в полуфинал, уступив «Интеру» со счетом 1:2.
До безвыигрышной трехматчевой серии у «Фиорентины» была серия из трех побед подряд — две в Серии А и еще одна в Кубке.
«Фиорентина» набрала 25 очков в 22 турах. «Фиалки» занимают 14-е место в таблице, находясь в комфортных девяти очках от зоны вылета. У команды 25 забитых мячей и 32 пропущенных.
«Аталанта»
«Аталанте» не хватает стабильности. Если взять 6 матчей команды, которые она провела в новом году, то подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали две победы при двух ничьих и двух поражениях. Причем «Аталанта» может как разгромно выиграть, так и уступить аутсайдеру Серии А СПАЛу (1:2).
В двух последних турах бергамаски сперва разгромили «Торино» со счетом 7:0, а затем на своем поле не смогли обыграть «Дженоа» (2:2).
В турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» располагается на четвертой строчке. У команды в активе 39 очков, столько же у «Ромы», которая идет пятой. А вот от третьей позиции «Аталанту» отделяет целых 10 очков.
У «Аталанты» 59 забитых мячей, и это лучший результат в лиге. Пропустила команда 30 раз.
Прогноз
На победу «Фиорентины» букмекеры дают коэффициент 4,24, на ничью — 3,82, а на успех «Аталанты» — 1,91.
В текущем сезоне команды встречались в Кубке Италии (победа «Фиорентины» со счетом 2:1), а также в рамках первого круга Серии А (2:2).
Прогноз на матч «Фиорентина» — «Аталанта» — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,74. 0