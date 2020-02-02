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    Отомстит ли «Вильярреал» «Осасуне» за поражение в первом круге?

    «Вильярреал» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Испании 2 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Вильярреал» — «Осасуна»
    Санти Касорла
    2 февраля «Вильярреал» в поединке 22-го тура испанской Примеры на стадионе «Керамика» примет «Осасуну». Начало — в 20:30 по мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Осасуна».
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    Футбол. Испания. Примера 02 Февраля 2020 года
    Вильярреал
  • Вильярреаль
    •  Вильярреал 20:30 Осасуна Осасуна
    • Коэффициенты на матч
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» с 31 зачетным пунктом находится на восьмом месте в турнирной таблице Примеры, уступая шестой еврокубковой строке всего лишь три балла.

    На данный момент у «желтой субмарины» 3-матчевая серия из выигрышей. Две из этих викторий пришлись на Кубок Короля, где они переиграли в гостевых встречах 3:0 «Жирону» и 2:0 «Райо Вальекано».

    Между этими встречам «подводники» в гостях взяли верх над «Алавесом» (2:1) в рамках Ла Лиги, а туром ранее они с таким же счетом на своей территории уступили «Эспаньолу».

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    • В десяти домашних играх текущей испанского первенства «Вильярреал» добыл четыре виктории, столько же игр свел вничью и дважды проиграл, разница мячей — 20:13.

    «Осасуна»

    У «Осасуны» на счету имеется на три очка меньше, чем у предстоящего оппонента, которые позволяют команде находится на две строки по турнирке ниже.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Несколько дней тому назад памплонцы были выбиты из Кубка Короля «Реал Сосьедодом», проиграв ему на его территории со счетом 1:3.

    В чемпионате страны «красные» не проигрывают в последних трех встречах, сначала дважды сыграв вничью, а в минувшем туре одолев в родных стенах «Леванте» — 2:0.

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    Десять гостевых игр этой Примеры принесли «Осасуне» два выигрыша, пять мировых исходов и три поражения, разница забитых и пропущенных — 10:12.

    «Осасуна» в игре первого круга обыграла «Вильярреал» в Памплоне со счетом 2:1, а до этого в четырех играх побеждали «подводники».

    Прогноз на «Вильярреал» — «Осасуна»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Осасуны» дают — 4.50, ничья оценена — в 4.00.

    Прогнозируем, что «желтая субмарина» добудет три очка в игре с соседом по турнирной таблице, отомстив за фиаско в первом круге. 0

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