«Вильярреал» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Испании 2 февраля 2020 года

2 февраля «Вильярреал» в поединке 22-го тура испанской Примеры на стадионе «Керамика» примет «Осасуну». Начало — в 20:30 по мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Осасуна».

«Вильярреал»

«Вильярреал» с 31 зачетным пунктом находится на восьмом месте в турнирной таблице Примеры, уступая шестой еврокубковой строке всего лишь три балла.

На данный момент у «желтой субмарины» 3-матчевая серия из выигрышей. Две из этих викторий пришлись на Кубок Короля, где они переиграли в гостевых встречах 3:0 «Жирону» и 2:0 «Райо Вальекано».

Между этими встречам «подводники» в гостях взяли верх над «Алавесом» (2:1) в рамках Ла Лиги, а туром ранее они с таким же счетом на своей территории уступили «Эспаньолу».

В десяти домашних играх текущей испанского первенства «Вильярреал» добыл четыре виктории, столько же игр свел вничью и дважды проиграл, разница мячей — 20:13.

«Осасуна»

У «Осасуны» на счету имеется на три очка меньше, чем у предстоящего оппонента, которые позволяют команде находится на две строки по турнирке ниже.

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Несколько дней тому назад памплонцы были выбиты из Кубка Короля «Реал Сосьедодом», проиграв ему на его территории со счетом 1:3.

В чемпионате страны «красные» не проигрывают в последних трех встречах, сначала дважды сыграв вничью, а в минувшем туре одолев в родных стенах «Леванте» — 2:0.

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Десять гостевых игр этой Примеры принесли «Осасуне» два выигрыша, пять мировых исходов и три поражения, разница забитых и пропущенных — 10:12.

«Осасуна» в игре первого круга обыграла «Вильярреал» в Памплоне со счетом 2:1, а до этого в четырех играх побеждали «подводники».

Прогноз на «Вильярреал» — «Осасуна»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.80.

На викторию «Осасуны» дают — 4.50, ничья оценена — в 4.00.

Прогнозируем, что «желтая субмарина» добудет три очка в игре с соседом по турнирной таблице, отомстив за фиаско в первом круге. 0