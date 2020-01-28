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    Пройдет ли «Анже» в четвертьфинал Кубка Франции?

    «Анже» — «Ренн». Прогноз (к. 2.42) и ставки на матч Кубка Франции 28 января 2019 года

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    Прогноз на «Анже» — «Ренн»
    Рашид Алиуи
    В 1/8 финала Кубка Франции «Анже» будет принимать «Ренн». Игра пройдет на «Стад Раймон-Копа» 28 января. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Анже» — «Ренн».

    «Анже»

    В этом турнире команда из одноименного города начала выступать со стадии 1/32 финала. 5 января в гостях «Анже» одержал верх над «Дьеппом» (3:1).

    В 1/16 финала Кубка Франции подопечные Стефана Мулена также играли на выезде. 19 января на «Стад Робер Диошон» представители Лиги 1 разгромили «Руан» (4:1).

    После этой встречи «Анже» отправился на выезд на «Велодром». В рамках 21 тура чемпионата коллектив Мулена расписал мировую с «Марселем» (0:0).

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    На данный момент этот клуб может похвастаться серией без поражений из шести поединков. В таблице Лиги 1 «Анже» идет в середине с 30 баллами на счету.

    «Ренн»

    Как и грядущий соперник, команда из Ренна также стартовала в Кубке Франции с 1/32 финала, где на своем поле она переиграла «Амьен» с минимальным преимуществом (1:0).

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    • В 1/16 финала коллектив Жюльена Стефана встретился с «Атлетико» М. Поединок на «Парсмен» завершился уверенной победой представителей Лиги 1 — 2:0.

    В следующем матче красно-черные сразились с «Ниццей» в рамках 21 тура чемпионата Франции. В этой битве клубы не выявили сильнейшего (1:1).

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    Сейчас во французском первенстве «Ренн» замыкает тройку лидеров. В ходе 21 встречи в Лиге 1 команда завоевала 37 баллов.

    Прогноз

    На победу «Анже» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,42, на ничью — 3,20, а на победу «Ренна» — 2,79.

    В битве за путевку в четвертьфинал сойдутся две равные команды, но хозяева на своем поле должны проходить дальше. Наш прогноз — победа «Анже» с коэффициентом 2,42. 0

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