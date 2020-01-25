«Брентфорд» — «Лестер». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка Англии 25 января 2020 года

В субботу, 25 января, «Брентфорд» в матче 1/16 финала Кубка Англии на своей арене примет «Лестер». Игра начнется в 15:45 по мск. Прогноз на «Брентфорд» — «Лестер».

«Брентфорд»

«Брентфорд», представляющий второй по силе дивизион Англии, в текущем Кубке Англии успел уже выбить одного противника. В 1/32 клуб из пригорода Лондона обыграл дома «Сток Сити» со счетом 1:0.

У «пчел» на данный момент 4-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где они сперва выиграли в трех из них, а затем сыграли вничью.

Мировая состоялась в последнем туре Чемпионшипа в гостевой встрече с «Хаддерсфилд Таун» (0:0), а перед этим «полосатые» победили в родных стенах КПР — 3:1.

По итогам 28 туров первого английского дивизиона «Брентфорд» находится в зоне-плей-офф, находясь на расстоянии пяти баллов от прямого повышения в классе.

«Лестер»

Несколько дней тому назад «Лестер» разгромил на своей территории «Вест Хэм» со счетом 4:1. Этой викторий команда прервала свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

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В этом неудачном отрезке «лисы» сыграли 1:1 дома с «Астон Виллой» в Кубке лиги, а затем поочередно проиграли в АПЛ по 1:2 «Саутгемптону» дома и «Бернли» в гостях.

В турнирной таблице высшего дивизиона Англии «синие» идет третьими. В 24 поединках они набрали 48 очков и опережают четвертый «Челси» на восемь пунктов.

«Лестер» также преодолел уже один раунд в этом кубковом розыгрыше. На предыдущем этапе «лисы» прошли «Уиган Атлетик», обыграв аутсайдера Чемпионшипа дома 2:0.

Прогноз на «Брентфорд» — «Лестер»

Прогнозируем, что поединок двух команд из верхней части таблицы своих дивизионов не принесет большого количества забитых мячей. 0