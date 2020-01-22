«Эльче» — «Атлетик». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Кубка Испании 22 января 2020 года

В 1/16 финала Кубка Короля «Эльче» на своей арены примет «Атлетик». Игра, которая состоится 22 января, начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Эльче» — «Атлетик».

«Эльче»

«Эльче» начал борьбу в Кубке Испании с 1/64 финала. Таким образом, команда провела уже две стадии Копа дель Рей.

В первом для себя раунде коллектив победил на выезде «Химнастику» (2:0). После этого ему удалось оказаться сильнее в гостях же «Йеклано» (2:1).

Клуб выступает во втором по рангу дивизионе страны Сегунде, где с 33 очками идет на девятом месте. В шести предыдущих поединках он проиграл только раз.

«Атлетик»

Баски также прошли уже две стадии турнира. В 1/64 финала Кубка Короля «Атлетик» легко разобрался с «Интерсити» (3:0), а в 1/32 — с «Сестао» (4:0).

Коллектив из города Бильбао имеет в своем активе 30 баллов. Благодаря этому занимает 9 строчку в таблице, отставая от еврокубковой зоны на два пункта.

В прошлых турах клуб сумел увезти очки из Мадрида и Севильи, сыграв 0:0 с «Реалом» и 1:1 с «Севильей». В предыдущем матче Примеры клуб разошелся миром с «Сельтой» (1:1) дома.

Прогноз

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,25, а ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,05. 0