«Падерборн» — «Байер». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Бундеслиги 19 января 2020 года

18 тур немецкой Бундеслиги завершится матчем «Падерборн» — «Байер». Встреча состоится на стадионе «Бентелер Арена». Старт поединка в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Падерборн» — «Байер».

«Падерборн»

Команда по-прежнему является аутсайдером чемпионата. За 17 туров она набрала лишь 12 очков. Чтобы полностью выбраться из ямы, хозяевам надо набрать как минимум 6 очков.

Перед перерывом «черно-синие» выиграли у «Айнтрахта» со счетом 2:1. Отметим, что коллектив выиграл 3 контрольных поединка во время зимней паузы. Неделю назад удалось выиграть у «Ганновера» 0:1.

Все прогнозы на Бундеслигу

До «орлов» «Падерборну» противостояли «Боруссия» М и «Унион» Берлин. В первом случае хозяева уступили 2:0, а во втором сыграли вничью 1:1.

«Байер»

«Байер» как всегда борется за еврокубки. Подопечные Петера Боса занимают 6 место. Им не хватает всего трех очков, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов.

Перед зимней паузой у «фармацевтов» были не очень хорошие результаты. Они проиграли в двух из трех матчей турнира, уступив «Герте» 0:1 и «Кельну» 2:0. Эту серию команда прервала минимальной победой над «Майнцом» 0:1.

Стоит также добавить, что «леверкузенцы» являются вторыми в Бундеслиги по статистике игр на выезде. Кроме того, в гостевых матчах «Байер» ни разу не играл вничью.

У гостей есть проблемы с составом. Арангис получил травму, а Паулиньо находится не в расположении клуба. Также дисквалифицированным Вендел и Бэйли.

Прогноз

Бос знает о том, как выигрывать у этого соперника. Он дважды побеждал Баумгарта в очной дуэли.

Для обеих команд важно начать с победу, однако в этой игре ближе к ней все-таки будет именно «Байер». В этом сезоне команда выигрывала дважды — 3:2 в Кубке Германии и 1:0 в чемпионате.

4.90 и 1.64 букмекеры дают на победу «Падерборна» и «Байера» соответственно. Мы предлагаем поставить на победу гостей. 0