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    «Болонья» прервет победную серию «Вероны»?

    «Болонья» — «Верона». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Италии 19 января 2020 года

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    Прогноз на «Болонья» — «Верона»
    Риккардо Орсолини
    В воскресенье, 19 января, в рамках 20-го тура итальянской Серии А «Болонья» на стадионе «Ренато Даль'Ара» сыграет с «Вероной». Начало поединка — 17:00 по мск. Прогноз на «Болонья» — «Верона».
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.40
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    «Болонья»

    После первого круга «Болонья» с 23 очками находится на 13 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета на расстоянии трех выигрышей.

    Заканчивали 2019 год «красно-синие» двумя победами в чемпионате страны. Смогли поочередно одолеть в родных стенах «Аталанту» (2:1) и в гостях «Лечче» (3:2).

    А вот в новом году 7-кратный чемпион Италии победить пока не может, набрав один балл в двух встречах, который он заработал в домашней встрече с «Фиорентиной» (1:1), после чего уступил на выезде «Торино» (0:1).

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  • 11/01/2020

    • На «Ренато Даль'Ара» в текущем розыгрыше Серии А «Болонья» добыла всего три виктории в девяти матчах, трижды сыграла вничью и столько же матчей проиграла, разница мячей — 14:14.

    «Верона»

    В турнирной таблице чемпионата Италии «Верона» после первого круга разместилась на девятом месте, имея в своем активе 25 зачетных пунктов.

    Все прогнозы на Серию А

    «Мастифы» не знают горечи поражений уже в трех встречах первенства подряд. Еще в конце прошлого года они сыграли на своей арене вничью 3:3 с «Торино».

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    А оба матча 2020 года «желто-синие» выиграли, поочередно одолев на выезде СПАЛ (2:0) и на своей территории «Дженоа» (2:1) в последнем туре чемпионата.

    Восемь гостевых встреч текущей Серии А принесли «Вероне» три победы, один ничейный результат и четыре поражения, разница забитых и пропущенных составляет 9:10.

    В первом круге на поле «Вероны» эти команды между собой сыграли вничью со счетом 1:1.

    Прогноз на «Болонья» — «Верона»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Болоньи» — 1.98, победа «Вероны» — 4.25, ничья — 3.60.

    Ожидаем, что поединок двух середняков Серии А принесет результативный матч, в котором хозяева не проиграют. 0

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    «Болонья» — «Верона». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Италии 19 января 2020 года. Прогноз на «Болонья» — «Верона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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