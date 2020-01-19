«Атлетик» — «Сельта». Прогноз (к. 4.40) и ставки на матч чемпионата Испании 19 января 2020 года

В 20 туре чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать «Сельту». Игра пройдет на стадионе «Сан Мамес Баррия» 19 января. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Сельта».

«Атлетик»

Коллектив из города Бильбао имеет в своем активе 29 баллов, благодаря чему он занимает 8 строчку в таблице, отставая от еврокубковой зоны на два пункта.

После ничейного результата во встрече с «Вильярреалом» (0:0) подопечные Гаиски Гаритано победили в четырех следующих поединках.

«Атлетик» был сильнее «Леванте» (2:1), «Эйбара» в товарищеском матче (4:1), «Осасуны» (2:1) и «Гранады» (2:0). Но 8 декабря «львы» в гостях потерпели поражение от «Бетиса» (2:3).

В 17 туре испанской Примеры красно-белые разошлись миром с «Эйбаром» (0:0), а затем в 1/64 финала Кубка Короля «Атлетик» легко разобрался с клубом «Интерсити» (3:0).

В прошлых турах клуб сумел увезти очки из Мадрида и Севильи, сыграв 0:0 с «Реалом» и 1:1 с «Севильей». После победы над «Сестао» в Кубке Испании беспроигрышная серия басков составила пять матчей.

«Сельта»

«Сельта» в 1/64 финала Кубка Короля прошла четвертолиговый «Пенья Асагресу», одолев своего противника на его территории со счетом 2:0.

Эта виктория была единственной для «кельтов» в шести встречах до предыдущей игры. Также они в этом отрезке трижды сыграли вничью и два матча проиграли.

В ней галисийцы разгромили «Мериду» (4:1) в Кубке Испании.

В последнем поединке прошлого года «небесно-голубые» уступили в Валенсии «Леванте» (1:3), а 2020 год начали с домашней мировой с «Осасуной» — 1:1.

После первого круга Примеры клуб из Виго расположился с 15 баллами на 17 строке, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 4,40, а ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Атлетик» выиграет, и обе команды забьют за 4,40. 0