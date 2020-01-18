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    Завоюет ли «Арсенал» три очка на «Эмирейтс»?

    «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч АПЛ 18 января 2020 года

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    Прогноз на «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»
    Месут Озил
    В 23 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 18 января. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед».

    «Арсенал»

    После 22 туров чемпионата Англии лондонская команда располагается на десятой строчке в таблице. На данный момент столичный клуб имеет 28 очков на счету.

    Первый матч под руководством Микеля Артеты «Арсенал» провел в Борнмуте. На стадионе «Виталити» гости расписали мировую с «вишнями» (1:1).

    А в следующем поединке дома «канониры» принимали «Челси». Открыв счет на 13 минуте, хозяева лидировали до конца второго тайма. Но затем «аристократы» забили два гола, оставив «пушкарей» без очков (1:2).

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    Дебютная победа в качестве главного тренера была добыта Артетой 1 января, когда его подопечные одолели МЮ (2:0). Чуть позже «Арсенал» переиграл «Лидс» в Кубке Англии (1:0), а также разошелся миром с «Кристал Пэлас» в АПЛ (1:1).

    «Шеффилд Юнайтед»

    Сейчас коллектив из Шеффилда идет шестым в рейтинге АПЛ. Имея в своем активе 32 очка, команда отстает от еврокубковой зоны на 2 балла.

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    • С 8 по 21 декабря подопечные Криса Уайлдера завоевали три победы в чемпионате. «Шеффилд Юнайтед» одержал верх над «Норвичем» (2:1), «Астон Виллой» (2:0) и «Брайтоном» (1:0).

    В заключительных поединках 2020 года «мечи» сыграли вничью с «Уотфордом» (1:1) и потерпели поражение от «Ман Сити» на «Этихаде» (0:2).

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    Новый год «Шеффилд Юнайтед» также начал с потери очков. На «Энфилде» гости не сдержали «Ливерпуль» (0:2). После этого коллектив Уайлдера одолел «Файлд» в Кубке Англии (2:1) и «Вест Хэм» в чемпионате (1:0).

    Прогноз

    Победа «Арсенала» в матче 23 тура оценивается в 1,85, на ничью букмекеры предлагают котировку 3.65, а на победу «Шеффилда Юнайтед» — 4,50.

    Команда Артеты постепенно улучшает свои результаты. На «Эмирейтс» хозяева должны зарабатывать три очка, чтобы подобраться ближе к зоне еврокубков. Наш прогноз — победа «Арсенала» с коэффициентом 1,85. 0

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    «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч АПЛ 18 января 2020 года. Прогноз на «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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