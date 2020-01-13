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    Продлит ли «Парма» серию поражений «Лечче»?

    «Парма» — «Лечче». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Италии 13 января 2020 года

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    Прогноз на «Парма» — «Лечче»
    «Парма»
    В понедельник, 13 января, «Парма» на домашнем стадионе «Эннио Тардини» в 19 туре Серии А сыграет с «Лечче». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по Москве. Прогноз на «Парма» — «Лечче».
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.92
  • X
  • 3.82
  • 2
  • 3.80
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    «Парма»

    «Крестоносцы» начали декабрь с домашнего поражения от «Милана» (0:1), пропустив единственный мяч на последних минутах.

    Затем они выдали серию из трех побед, которая началась с домашнего матча Кубка Италии с «Фрозиноне» (2:1) — победный мяч был забит на 90-й минуте.

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    После этого «желто-синие» в рамках Серии А поочередно одолели в гостях «Сампдорию» (1:0) и вырвали выездную победу у «Наполи» (2:1).

    В последней игре года «Парма» на своей территории не смогла одолеть «Брешию» (1:1), уйдя от поражения на 90-й минуте.

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  • 06/01/2020

    • Январь «крестоносцы» начали с выездного разгрома от «Аталанты» (0:5) и с 25 очками после 18 матчей идет на 7-м месте. Разница мячей 24-25, пять голов забил Андреас Корнелиус.

    «Лечче»

    «Волки» начали декабрь с крупного выездного поражения в Кубке Италии, где они на выезде уступили СПАЛу со счетом 1:5.

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    В Серии А «желто-красные» сыграли на своем поле вничью с «Дженоа» (2:2), после чего проиграли три матча подряд, начав с крупного выездного поражения от «Брешии» (0:3).

    В последнем матче декабря «Лечче» дома уступил «Болонье» (2:3), а январь начали с домашнего же поражения от «Удинезе» (0:1), пропустив в концовке.

    Календарь и таблица Серии А

    В Серии А «Лечче» с 15 очками после 18 туров идет на 17-м месте. Разница мячей 22-36, пять голов забил Марко Манкозу.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Пармы» — 1.85, победа «Лечче» — 3.90, ничья в основное время — 3.80.

    Несмотря на провал в последнем матче, «Парма» выглядит куда состоятельнее своего соперника и играет дома. Прогнозируем ее победу.

    Обе команды много пропускают. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1.60. 0

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