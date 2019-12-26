«Тоттенхэм» — «Брайтон». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч АПЛ 26 декабря 2019 года

В 19 туре английской Премьер-лиги состоится матч между «Тоттенхэмом» и «Брайтоном». Игра пройдет в Лондоне. Начало в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Брайтон».

«Тоттенхэм»

На прошлых выходных «Тоттенхэм» потерпел второе поражение в АПЛ при Моуринью. Команда проиграла «Челси» со счетом 0:2. После этого «шпоры» оказались на 7 месте. У них 26 очков.

Стоит отметить, что хозяева неплохо выступают дома. Они находятся на 4 месте в лиге по количеству набранных баллов в домашних поединках — 17 очков в 9 матчах.

Кроме поражения от «Челси» «Тоттенхэм» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (1:2) и выиграл у «Бернли» (5:0).

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Дэвис, Льорис и Ламела — это травмированные игроки. Однако из-за дисквалификации будет отсутствовать еще и Сон Хын Мин.

«Брайтон»

Гости располагаются во второй половине турнирной таблицы с 20 очками на счету. Они не побеждают уже 3 тура подряд, дважды сыграв вничью и один раз проиграв.

В прошлый раз «чайки» проиграли «Шеффилду» (0:1). До этого дважды была ничья с «Криcтал Пэлас» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (2:2).

«Курортники» плохо выступают в гостях. Они выиграли только раз за последние 5 матчей, при этом потерпев три поражения.

«Брайтон» пропускал в семи последних встречах в рамках АПЛ. В среднем команде забивали по два гола.

Прогноз

1.55 и 5.70 — такие коэффициенты даются на победу одной и другой команды. На ничью букмекеры предлагают 4.60.

Моуринью нужно реабилитироваться за поражение в лондонском дерби. «Шпоры» будут играть дома, так что в психологическом плане им будет проще.

Хозяева тоже немало пропускают в последнее время. «Брайтон» вполне может один раз отметиться взятием ворот соперника. Прогноз — 1Х и ТБ 2.5 за 1.91. 0