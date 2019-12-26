«Сток Сити» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Чемпионшипа 26 декабря 2019 года

В четверг, 26 декабря, в поединке 24 тура первого английского дивизиона «Сток» на своей арене примет «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Сток Сити» — «Шеффилд Уэнсдей».

«Сток Сити»

«Сток Сити» перед 24 игровым днем первого дивизиона разместился на предпоследнем месте в таблице, имея на своем счету 18 баллов. От безопасной позиции команда отстает на два очка.

В предыдущих шести поединках «Гончары» одержали только одну победу. Эта виктория имела место в матче против «Лутона» (3:0) дома.

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Самое главное, что в этой серии коллектив потерпел четыре поражения при одной ничьей. В двух последних играх клуб не сумел одержать победы.

«Шеффилд Уэнсдей»

По итогам 23 туров Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» занимает третью строчку. В его активе 39 очков, что в восьми баллах от проходной второй позиции.

Команда на один пункт опережает «Фулхэм» и «Престон» и на два — «Брентфорд» и «Суонси». Поэтому в первую очередь ей нужно думать, как удержаться в зоне в плей-офф.

Клуб не знает поражений уже шесть поединков кряду при четырех победах. В двух последних матчах «Совы» победили с общей разницей 5-0.

Прогноз

Букмекеры одинаково оценивают шансы соперников на победу — соответствующий коэффициент равен 2,75, тогда как ничья оценивается в 3,1.

Рекомендуем ставить на то, что «Сток» выиграет, и обе команды забьют за 5,0. 0