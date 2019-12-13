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    Справится ли «Алавес» с аутсайдером?

    «Алавес» — «Леганес». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата Испании 13 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Алавес» — «Леганес»
    Хоселу
    В 17 туре испанской Примеры «Алавес» 13 декабря на своем поле сыграет с «Леганесом». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. Прогноз на «Алавес» — «Леганес».
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    Футбол. Испания. Примера 13 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Алавес»

    Перед стартом 17 тура, «Алавес» с 18 очками находится на 15 месте в турнирной таблице чемпионата Испании, оторвавшись на пять пунктов от зоны вылета.

    В последних двух встречах испанского первенства «уничтожители бобов» неизменно проигрывали, поочередно уступив на своей арене мадридскому «Реалу» (1:2) и «Гранаде» (0:3) на выезде.

    Перед этой неудачной серией «славные» побеждали в двух матчах подряд. В этом отрезке они разгромили в родных пенатах «Вальядолид» (3:0) и в гостях одолели «Эйбар» (2:0).

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    В восьми домашних встречах текущей Примеры «Алавес» добыл четыре победы, дважды сыграл вничью и столько же игр проиграл, разница мячей — 10:4.

    «Леганес»

    «Леганес» в прошлом туре смог одержать свою вторую победу в сезоне, одолев дома «Сельту» (3:2). Этой викторий «огурцы» прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию и покинули последнее место в турнирной таблице Примеры.

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    В свой неудачный период «зелено-белые» проиграли в четырех встречах и раз сыграли вничью. Мировая пришлась на гостевой поединок с «Реал Сосьедадом» (1:1).

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    • Поражения были по 1:2 от «Эйбара» и «Барселоны» на своей территории, а также 0:5 от «Реала» и 0:1 от «Севильи» в выездных играх.

    На выезде в этой Ла Лиги «Леганес» добыл всего два пункта в семи встречах. Забить на чужих полях удалось лишь три гола, а пропустили — 13.

    В прошлом сезоне «Алавес» на своем поле сыграл с «Леганесом» вничью со счетом 1:1, а в Леганесе победили хозяева — 1:0.

    Прогноз на «Алавес» — «Леганес»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алавеса» — 2.60, победа «Леганеса» — 3.15, ничья — 3.10.

    При своих зрителях «Алавес» играет очень даже неплохо, но не особо результативно. А «Леганес» на выезде не впечатляет и совсем мало забивает. Учитывая это, можно поставить — 1Х + ТМ 2,5. 0

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    «Алавес» — «Леганес». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата Испании 13 декабря 2019 года. Прогноз на «Алавес» — «Леганес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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