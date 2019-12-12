«Ренн» — «Лацио». Прогноз (к. 3.5) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В четверг, 28 ноября, «Ренн» будет принимать на своем поле «Лацио» в шестом группового этапа Лиги Европы. Начало поединка — в 20:55. Прогноз на «Ренн» — «Лацио».

«Ренн»

В первом туре второго по значимости еврокубка бретонцы на своей территории расписали мировую с «Селтиком» (1:1). Соперники обменялись голами с 11-метровой отметки.

После этого французский клуб потерпел поражение от «Лацио» (2:1) во втором туре. В двух последующих матчах турнира были поражения от «Клужа» с одинаковым счетом 0:1.

В пятом матче данной стадии «Ренн» уступил «Селтику» (1:3) на выезде.

Тем самым клуб идет на последнем, четвертом месте группы с одним баллом.

«Лацио»

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы римский коллектив выступает посредственно. За пять матчей команда внесла в свой актив всего шесть баллов и занимает 3 место в Группе E.

От «Селтика» и «ЧФР Клужа» «Лацио» отстает на 7 и 3 пункта соответственно. В первом поединке в Румынии гости проиграли румынскому клубу со счетом 1:2.

До прошлого тура единственная победа была добыта «орлятами» во встрече с бретонцами (2:1). И только в 5-м туре были биты румыны (1:0).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех хозяев оценивается в 4,0, а ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Лацио» выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0