«Ренн» — «Лацио». Прогноз (к. 3.5) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

«Ренн»
В первом туре второго по значимости еврокубка бретонцы на своей территории расписали мировую с «Селтиком» (1:1). Соперники обменялись голами с 11-метровой отметки.
После этого французский клуб потерпел поражение от «Лацио» (2:1) во втором туре. В двух последующих матчах турнира были поражения от «Клужа» с одинаковым счетом 0:1.
В пятом матче данной стадии «Ренн» уступил «Селтику» (1:3) на выезде.
Тем самым клуб идет на последнем, четвертом месте группы с одним баллом.
«Лацио»
В нынешнем розыгрыше Лиги Европы римский коллектив выступает посредственно. За пять матчей команда внесла в свой актив всего шесть баллов и занимает 3 место в Группе E.
От «Селтика» и «ЧФР Клужа» «Лацио» отстает на 7 и 3 пункта соответственно. В первом поединке в Румынии гости проиграли румынскому клубу со счетом 1:2.
До прошлого тура единственная победа была добыта «орлятами» во встрече с бретонцами (2:1). И только в 5-м туре были биты румыны (1:0).
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех хозяев оценивается в 4,0, а ничья — в 3,75.
Рекомендуем ставить на то, что «Лацио» выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0