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    Выйдет ли «Лацио» в плей-офф Лиги Европы?

    «Ренн» — «Лацио». Прогноз (к. 3.5) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Ренн» — «Лацио»
    «Лацио» идет на 3-м месте в группе
    В четверг, 28 ноября, «Ренн» будет принимать на своем поле «Лацио» в шестом группового этапа Лиги Европы. Начало поединка — в 20:55. Прогноз на «Ренн» — «Лацио».

    «Ренн»

    В первом туре второго по значимости еврокубка бретонцы на своей территории расписали мировую с «Селтиком» (1:1). Соперники обменялись голами с 11-метровой отметки.

    После этого французский клуб потерпел поражение от «Лацио» (2:1) во втором туре. В двух последующих матчах турнира были поражения от «Клужа» с одинаковым счетом 0:1.

    В пятом матче данной стадии «Ренн» уступил «Селтику» (1:3) на выезде.

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    Тем самым клуб идет на последнем, четвертом месте группы с одним баллом.

    «Лацио»

    В нынешнем розыгрыше Лиги Европы римский коллектив выступает посредственно. За пять матчей команда внесла в свой актив всего шесть баллов и занимает 3 место в Группе E.

    От «Селтика» и «ЧФР Клужа» «Лацио» отстает на 7 и 3 пункта соответственно. В первом поединке в Румынии гости проиграли румынскому клубу со счетом 1:2.

    До прошлого тура единственная победа была добыта «орлятами» во встрече с бретонцами (2:1). И только в 5-м туре были биты румыны (1:0).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех хозяев оценивается в 4,0, а ничья — в 3,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лацио» выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0

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