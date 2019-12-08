«Леганес» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 8 декабря 2019 года

В воскресенье, 8 декабря, «Леганес» на своем поле примет «Сельту» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мунисипаль де Бутарке», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Леганес» — «Сельта».

«Леганес»

«Леганес» занимает 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 6 очков.

«Огурцы» в 15 сыгранных турах одержали одну победу, трижды сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

С начала ноября подопечные Хавьера Агирре уступили «Эйбару» (1:2), «Барселоне» (1:2) и «Севилье» (0:1), а единственный балл набрали в игре с «Реал Сосьедадом» (1:1).

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После травм у «Леганеса» восстанавливаются Марк Наварро, Кеннет Омеруо и Димитриос Сиовас. Роберто Росалес отбывает дисквалификацию.

«Сельта»

«Сельта» расположилась на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 13 набранными очками.

На счету «небесных» три победы, четыре ничьи и восемь поражений в 15 сыгранных турах.

В конце ноября команда из Виго обыграла «Вильярреал» (3:1) и разошлась миром с «Вальядолидом» (0:0), прервав серию из пяти поражений подряд.

Календарь и таблица испанской Примеры

В лазарете «Сельты» находятся Рубен Бланко, Лукас Оласа и Давид Хунка.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Леганеса» — 2.45, победа «Сельты» — 3.40, ничья — 3.10.

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С турнирной точки зрения эта встреча имеет огромное значение, особенно для «огурцов», которым крайне важно набрать три очка в противостоянии с прямым конкурентом по борьбе за выживание.

Да, обе команды в этом сезоне не блещут, имея проблемы в атаке. Но в очной встрече они обязаны порадовать результативностью, поскольку им нет смысла отсиживаться в обороне, ведь ничья не устроит никого. Наш прогноз — «тотал голов больше 2» за 1.94.

Еще один интересный вариант — «тотал первого тайма больше 1». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.50. 0