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    Кто из аутсайдеров Примеры окажется сильнее?

    «Леганес» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 8 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Леганес» — «Сельта»
    Яго Аспас
    В воскресенье, 8 декабря, «Леганес» на своем поле примет «Сельту» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мунисипаль де Бутарке», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Леганес» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 08 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.35
  • X
  • 3.10
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    «Леганес»

    «Леганес» занимает 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 6 очков.

    «Огурцы» в 15 сыгранных турах одержали одну победу, трижды сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

    С начала ноября подопечные Хавьера Агирре уступили «Эйбару» (1:2), «Барселоне» (1:2) и «Севилье» (0:1), а единственный балл набрали в игре с «Реал Сосьедадом» (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После травм у «Леганеса» восстанавливаются Марк Наварро, Кеннет Омеруо и Димитриос Сиовас. Роберто Росалес отбывает дисквалификацию.

    «Сельта»

    «Сельта» расположилась на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 13 набранными очками.

    На счету «небесных» три победы, четыре ничьи и восемь поражений в 15 сыгранных турах.

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    В конце ноября команда из Виго обыграла «Вильярреал» (3:1) и разошлась миром с «Вальядолидом» (0:0), прервав серию из пяти поражений подряд.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В лазарете «Сельты» находятся Рубен Бланко, Лукас Оласа и Давид Хунка.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Леганеса» — 2.45, победа «Сельты» — 3.40, ничья — 3.10.

    Все прогнозы на футбол

    С турнирной точки зрения эта встреча имеет огромное значение, особенно для «огурцов», которым крайне важно набрать три очка в противостоянии с прямым конкурентом по борьбе за выживание.

    Да, обе команды в этом сезоне не блещут, имея проблемы в атаке. Но в очной встрече они обязаны порадовать результативностью, поскольку им нет смысла отсиживаться в обороне, ведь ничья не устроит никого. Наш прогноз — «тотал голов больше 2» за 1.94.

    Еще один интересный вариант — «тотал первого тайма больше 1». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.50. 0

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    «Леганес» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 8 декабря 2019 года. Прогноз на «Леганес» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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