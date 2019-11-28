«АЗ» — «Партизан». Прогноз (к. 2.7) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

28 ноября состоится поединок пятого тура групповой стадии Лиги Европы, в котором между собой сыграют «АЗ» и «Партизан». Начало матча в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «АЗ» — «Партизан».

«АЗ»

«Сырные фермеры» по итогам четырех туров групповой стадии Лиги Европы набрали восемь пунктов. Алкмарцы идут вторыми в своем квартете, опережая третий «Партизан» на четыре балла.

Начали голландцы с двух ничьих кряду. Сперва они в Белграде сыграли 2:2 с «партизанами», после чего разошлись миром дома с «МЮ» — 0:0. И только в третьем матче АЗ праздновал викторию, разгромив в родных стенах казахов — 6:0.

Последние шесть матчей голландский клуб провел просто блестяще, выиграв все эти встречи с общей разницей мячей 24:0.

Помимо виктории над «Астаной» в 4-м туре (5:0), «АЗ Алкмар» разгромил также крепкие ПСВ (4:0) и «Утрехт» (3:0) в гостях и дома «Твенте» (3:0) в чемпионате страны.

«Партизан»

Сейчас в активе у клуба из Сербии имеется 4 балла, благодаря чему белградцы идут третьими в турнирной таблице Группы L, отставая от нынешнего соперника на 4 пункта, а от лидера «МЮ» — на 6.

Стартовый матч в еврокубках завершился для «Партизана» ничьей в противостоянии с «АЗ Алкмаром» (2:2). После чего в Нур-Султане гости взяли верх над «Астаной» (1:2).

А в третьей игре в рамках Лиги Европы коллектив из Белграда потерпел поражение от «Юнайтед» (0:1). В четвертом туре уже в Манчестере последовала неудача с результатом 0:3.

Тем не менее, после этого клуба одержал две победы с общим счетом 9:2 в чемпионате страны.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53, тогда как успех гостей оценивается в 5,5, а ничья — в 4,4.

Рекомендуем ставить на то, что «АЗ» выиграет и обе команды забьют за 2,7. 0