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    Зацепится ли «Партизан» за плей-офф Лиги Европы?

    «АЗ» — «Партизан». Прогноз (к. 2.7) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на «АЗ» — «Партизан»
    «АЗ» выиграл шесть предыдущих матчей с общим счетом 24:0
    28 ноября состоится поединок пятого тура групповой стадии Лиги Европы, в котором между собой сыграют «АЗ» и «Партизан». Начало матча в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «АЗ» — «Партизан».
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    Футбол. Лига Европы. Группа L 28 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 5.20
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    «АЗ»

    «Сырные фермеры» по итогам четырех туров групповой стадии Лиги Европы набрали восемь пунктов. Алкмарцы идут вторыми в своем квартете, опережая третий «Партизан» на четыре балла.

    Начали голландцы с двух ничьих кряду. Сперва они в Белграде сыграли 2:2 с «партизанами», после чего разошлись миром дома с «МЮ» — 0:0. И только в третьем матче АЗ праздновал викторию, разгромив в родных стенах казахов — 6:0.

    Последние шесть матчей голландский клуб провел просто блестяще, выиграв все эти встречи с общей разницей мячей 24:0.

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    Помимо виктории над «Астаной» в 4-м туре (5:0), «АЗ Алкмар» разгромил также крепкие ПСВ (4:0) и «Утрехт» (3:0) в гостях и дома «Твенте» (3:0) в чемпионате страны.

    «Партизан»

    Сейчас в активе у клуба из Сербии имеется 4 балла, благодаря чему белградцы идут третьими в турнирной таблице Группы L, отставая от нынешнего соперника на 4 пункта, а от лидера «МЮ» — на 6.

    Стартовый матч в еврокубках завершился для «Партизана» ничьей в противостоянии с «АЗ Алкмаром» (2:2). После чего в Нур-Султане гости взяли верх над «Астаной» (1:2).

    А в третьей игре в рамках Лиги Европы коллектив из Белграда потерпел поражение от «Юнайтед» (0:1). В четвертом туре уже в Манчестере последовала неудача с результатом 0:3.

    Тем не менее, после этого клуба одержал две победы с общим счетом 9:2 в чемпионате страны.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53, тогда как успех гостей оценивается в 5,5, а ничья — в 4,4.

    Рекомендуем ставить на то, что «АЗ» выиграет и обе команды забьют за 2,7. 0

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