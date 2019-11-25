СПАЛ — «Дженоа». Прогноз (к. 4.8) и ставки на матч Серии А 25 ноября 2019 года

СПАЛ
СПАЛ на данный момент в чемпионате Италии набрал восемь баллов, и занимает в турнирной таблице предпоследнее, 19-е место.
У клуба из Феррары 5-матчевая безвыигрышная серия. По ходу нее команда трижды проиграла и два раза сыграла вничью, забив в этих встречах всего один гол.
Сперва «бело-голубые» уступили в гостях 0:2 «Кальяри», после чего добыли достойную ничья в родных стенах с «Наполи» 1:1. А затем были слабее «Милана» (0:1) на выезде.
В двух предыдущих турах коллектив уступил дома «Сампдории» (0:1) и сыграл на выезде вничью с «Удинезе» (0:0).
«Дженоа»
«Дженоа» после 12 матчей итальянского чемпионата идет на 17 месте, имея на своем счету девять баллов. От губительной 18-й строки клуб из Генуи оторвался лишь по дополнительным показателям.
До конца октября у «Грифонов» была серия без побед в чемпионате из шести встреч кряду, по ходу которой они проиграли пять поединков при одном ничейном результате.
Только 26 октября «россоблу» удалось победить с новым наставником Тьяго Моттой — это случилось против «Брешии» (3:1) дома.
Тем не менее, после этого и до сих пор клуб не знает побед. В двух поединках они уступили «Ювентусу» (1:2) и «Удинезе» (1:3), а еще в одном сыграли вничью с «Наполи» (0:0).
Прогноз
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,8, а ничья — в 3,2.
Рекомендуем ставить на то, что СПАЛ выиграет, и обе команды забьют за 4,8. 0