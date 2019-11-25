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    СПАЛ — «Дженоа». Прогноз (к. 4.8) и ставки на матч Серии А 25 ноября 2019 года

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    Прогноз на СПАЛ — «Дженоа»
    СПАЛ идет в зоне вылета
    В 13 туре итальянской Серии А СПАЛ примет «Дженоа». Матч между этими командами состоится 25 ноября в Ферраре. Начало в 22:45 по московскому времени. Прогноз на СПАЛ — «Дженоа».
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.85
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    СПАЛ

    СПАЛ на данный момент в чемпионате Италии набрал восемь баллов, и занимает в турнирной таблице предпоследнее, 19-е место.

    У клуба из Феррары 5-матчевая безвыигрышная серия. По ходу нее команда трижды проиграла и два раза сыграла вничью, забив в этих встречах всего один гол.

    Сперва «бело-голубые» уступили в гостях 0:2 «Кальяри», после чего добыли достойную ничья в родных стенах с «Наполи» 1:1. А затем были слабее «Милана» (0:1) на выезде.

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    В двух предыдущих турах коллектив уступил дома «Сампдории» (0:1) и сыграл на выезде вничью с «Удинезе» (0:0).

    «Дженоа»

    «Дженоа» после 12 матчей итальянского чемпионата идет на 17 месте, имея на своем счету девять баллов. От губительной 18-й строки клуб из Генуи оторвался лишь по дополнительным показателям.

    До конца октября у «Грифонов» была серия без побед в чемпионате из шести встреч кряду, по ходу которой они проиграли пять поединков при одном ничейном результате.

    Только 26 октября «россоблу» удалось победить с новым наставником Тьяго Моттой — это случилось против «Брешии» (3:1) дома.

    Тем не менее, после этого и до сих пор клуб не знает побед. В двух поединках они уступили «Ювентусу» (1:2) и «Удинезе» (1:3), а еще в одном сыграли вничью с «Наполи» (0:0).

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,8, а ничья — в 3,2.

    Рекомендуем ставить на то, что СПАЛ выиграет, и обе команды забьют за 4,8. 0

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