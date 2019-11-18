Ирландия — Дания. Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч квалификации чемпионата Европы по футболу 18 ноября 2019 года

В понедельник, 18 ноября, сборная Ирландии на своем поле примет команду Дании в рамках десятого тура квалификации Евро-2020. Встреча группы D, которая пройдет в Дублине, начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Ирландия — Дания.

Ирландия

Сборная Ирландии занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея на своем счету 12 набранных очков.

В текущей квалификации «зеленая армия» дважды обыграла Гибралтар (1:0 и 2:0), один раз — Грузию (1:0 и 0:0), набрала один балл в противостоянии со Швейцарией (1:1 и 0:2), а также разошлась миром с Данией (1:1).

Победа в заключительном туре обеспечит подопечным Мика Маккарти выход в финальную часть чемпионата Европы, а вот любой другой результат их удовлетворить не сможет.

Календарь и таблица Евро-2020

У сборной Ирландии после травм восстанавливаются Деррик Уильямс, Грег Каннингем, Ричард Кио и Эрон Коннолли, тогда как капитан Шеймус Коулман отбывает дисквалификацию.

Дания

Сборная Дании расположилась на первой строчке в турнирной таблице группы D, набрав 15 очков.

«Алая гвардия» в текущем отборочном цикле дважды разгромила Гибралтар (6:0 и 6:0), один раз — Грузию (5:1 и 0:0), неплохо сыграла со Швейцарией (3:3 и 1:0), а также поделила очки с Ирландией (1:1).

Преимущество команды Оге Харейде над Швейцарией составляет всего один балл, а над Ирландией — три балла.

Все прогнозы на Евро-2020

Серьезных кадровых проблем у сборной Дании на данный момент нет.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Дании — 2.25, победа сборной Ирландии — 3.30, ничья — 3.30.

«Зеленая армия», безусловно, будет вынуждена активно идти вперед, ведь турнирное положение обязывает ее воевать за три очка, которые дадут путевку на Евро-2020.

Однако мы очень сомневаемся в том, что подопечные Мика Маккарти одолеют лидера группы. Ирландия очень скромно проводит отборочный цикл, в котором одержала всего три победы, две из которых — над Гибралтаром.

В этом плане «алая гвардия» смотрится гораздо убедительнее, к тому же она еще не проигрывала. Мы бы поставили на чистый успех гостей или подстраховались бы нулевой форой.

Также интересной нам кажется ставка «индивидуальный тотал сборной Дании больше 1» за 1.62. Скандинавы не распечатали ворота соперника лишь в одном матче квалификации из семи. 0