Сербия — Украина. Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 17 ноября 2019 года

В 10 туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Сербии 17 ноября на «Райко Митич» в Белграде сыграет с Украиной. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на Сербия — Украина.

Сербия

Сборная Сербии вплотную приблизилась к португальцам. Сейчас команда отстает на одно очко, сыграв при этом с соперником одинаковое количество матчей.

С учетом товарищеского поединка, балканцы выиграли четыре последние встречи. Они обыграли Люксембург в первом матче со счетом 3:1.

После была минимальная победа над Парагваем 1:0, а затем хозяева с минимальным разрывом в счете обыграли Литву (2:1).

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Наконец, в предыдущем туре команда одолела дома Люксембург (3:2).

Украина

Сборная Украины приняла участие в 7 турах квалификации, в которых она набрала 19 очков, благодаря чему обеспечила себе путевку на Евро-2020 с первого места.

После ничьей в поединке с Португалией (0:0) подопечные Андрея Шевченко сумели четырежды победить. Команда также взяла верх над Люксембургом (1:2), Сербией (5:0), вновь над Люксембургом (1:0) и над Литвой (3:0).

10 сентября желто-синие приняли участие в товарищеском матче с Нигерией, с которой разошлись миром 2:2.

Затем Украина одолела Литву в 7 туре квалификации (2:0), а в следующей игре коллектив разобрался с Португалией (2:1).

14 ноября сборная обыграла Эстонию (1:0), чем довела свою беспроигрышную серию до 10 матчей при трех ничьих.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех гостей оценивается в 4,20, а ничья — в 4,15.

Рекомендуем ставить на то, что Сербия выиграет или будет ничья, и обе команды забьют за 2,15. 0