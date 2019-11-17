«Химки» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч ФНЛ 17 ноября 2019 года

17 ноября в Химках одноименная команда сыграет с «Чертаново» в 24-м туре первенства первой российской лиги. Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Химки» — «Чертаново».

«Химки»

Проиграв в прошлом туре на своем поле «Ротору» со счетом 0:2, подмосковная команда упустила вторую позицию в турнирной таблице ФНЛ. Сейчас она третья с 46 очками.

Это поражение стало вторым кряду для «красно-черных». Перед этим они уступили 0:1 в Красноярске «Енисею», прервав на тот момент свою 4-матчевую выигрышную серию.

В удачный для себя период химчане смогли одолеть 1:0 дома «Армавир», 3:0 в Курске «Авангард», 2:1 в Кубке высшелиговый «Оренбург» в гостях и 2:1 «Текстильщик» на своей территории.

«Химки» в 11 домашних встречах этого сезона ФНЛ добыли девять побед и две игры проиграли, разница забитых и пропущенных — 22:6.

«Чертаново»

После 23 матчей «Чертаново» с 45 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице ФНЛ, уступая второй позиции всего три балла.

У «чертят» на данный момент 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой московская команда семь раз победила и два матча закончила вничью.

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В ноябре «бело-синие» дважды выиграли (дома у «Факела» — 4:0 и у «Балтики» — 3:1 в последнем туре), а также расписали мировую с «Ротором» в Волгограде — 1:1.

На выезде в этом розыгрыше ФНЛ «Чертаново» играет удачно, не проиграв еще ни одной встречи. На счету команды семь викторий и пять ничьих, разница мячей — 13:5.

В первом круге в Москве эти коллективы сыграли вничью — 0:0. В прошлом чемпионате они обменялись домашними победами — 3:2 и 1:2.

Прогноз на «Химки» — «Чертаново»

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 2.35.

На викторию «Чертаново» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.20.

Прогнозируем, что химчане прервут свою серию поражений. Предлагаем поставить с форой на хозяев. 0