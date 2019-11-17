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    Прервут ли «Химки» серию поражений?

    «Химки» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч ФНЛ 17 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Химки» — «Чертаново»
    Игроки «Химок»
    17 ноября в Химках одноименная команда сыграет с «Чертаново» в 24-м туре первенства первой российской лиги. Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Химки» — «Чертаново».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.40
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    «Химки»

    Проиграв в прошлом туре на своем поле «Ротору» со счетом 0:2, подмосковная команда упустила вторую позицию в турнирной таблице ФНЛ. Сейчас она третья с 46 очками.

    Это поражение стало вторым кряду для «красно-черных». Перед этим они уступили 0:1 в Красноярске «Енисею», прервав на тот момент свою 4-матчевую выигрышную серию.

    В удачный для себя период химчане смогли одолеть 1:0 дома «Армавир», 3:0 в Курске «Авангард», 2:1 в Кубке высшелиговый «Оренбург» в гостях и 2:1 «Текстильщик» на своей территории.

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    • «Химки» в 11 домашних встречах этого сезона ФНЛ добыли девять побед и две игры проиграли, разница забитых и пропущенных — 22:6.

    «Чертаново»

    После 23 матчей «Чертаново» с 45 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице ФНЛ, уступая второй позиции всего три балла.

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    У «чертят» на данный момент 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой московская команда семь раз победила и два матча закончила вничью.

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    В ноябре «бело-синие» дважды выиграли (дома у «Факела» — 4:0 и у «Балтики» — 3:1 в последнем туре), а также расписали мировую с «Ротором» в Волгограде — 1:1.

    На выезде в этом розыгрыше ФНЛ «Чертаново» играет удачно, не проиграв еще ни одной встречи. На счету команды семь викторий и пять ничьих, разница мячей — 13:5.

    В первом круге в Москве эти коллективы сыграли вничью — 0:0. В прошлом чемпионате они обменялись домашними победами — 3:2 и 1:2.

    Прогноз на «Химки» — «Чертаново»

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 2.35.

    На викторию «Чертаново» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.20.

    Прогнозируем, что химчане прервут свою серию поражений. Предлагаем поставить с форой на хозяев. 0

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    «Химки» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч ФНЛ 17 ноября 2019 года. Прогноз на «Химки» — «Чертаново». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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