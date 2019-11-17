Болгария — Чехия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч отбора Евро-2020 17 ноября 2019 года

17 ноября в рамках отбора на Евро-2020 сборная Болгарии примет сборную Чехии. Поединок квалификации начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на Болгария — Чехия.

Болгария

Болгария — аутсайдер группы A. Команда не выиграла ни одного матча, проиграв 4 встречи и трижды сыграв вничью.

За 7 туров хозяева пропустили 17 мячей. Много пропуская, болгары нечасто забивают в ответ. Дома коллектив проиграл два поединка и один раз довольствовался ничьей.

Болгария не забивала в последних трех играх. Со счетом 4:0 команда проиграла Англии. После была нулевая ничья с Черногорией. 14 ноября болгарская сборная отыграла крайний матч в рамках отбора с англичанами, в котором был зафиксирован полный разгром первых со счетом 0:6.

Месяц спустя болгары пропускали тур. В связи с этим они провели встречу со сборной Парагвая. Там коллектив уступил 0:1.

Чехия

Чехия обеспечила себе выход из группы в прошлом матче с Косово, обыграв соперника 2:1. Таким образом, чехи имеют 15 очков и занимают второе место.

Календарь и таблица Евро-2020

Победа над Косово стала третьей кряду. Ранее команда неожиданно переиграла Англию 2:1. Со счетом 0:3 гости на выезде разбили Черногорию.

Стоит отметить, что чешская сборная проиграла 2 из 3 последних матчей на выезде в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020.

Скорее всего, наставник сборной Чехии проведет ротацию. Все-таки 14 ноября у команды была непростая игра.

Прогноз

4.00 и 1.87 букмекеры дают на победу одной и другой команды. На ничью они установили коэффициент 3.70.

На чешский коллектив уже нет никакого давления. Они выполнили задачу. Так что от гостей можно ожидать более открытого футбола. В принципе то же самое мы ждем от Болгарии.

В прошлый раз было забито три мяча и чехи выиграли 2:1. Полагаем, что обе команды порадуют нас голами. Рекомендуемая ставка — обе забьют за 1.75. 0