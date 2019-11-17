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    Болгария и Чехия порадуют голами

    Болгария — Чехия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч отбора Евро-2020 17 ноября 2019 года

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    Прогноз на Болгария — Чехия
    Владимир Дарида
    17 ноября в рамках отбора на Евро-2020 сборная Болгарии примет сборную Чехии. Поединок квалификации начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на Болгария — Чехия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа A 17 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.75
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    Болгария

    Болгария — аутсайдер группы A. Команда не выиграла ни одного матча, проиграв 4 встречи и трижды сыграв вничью.

    За 7 туров хозяева пропустили 17 мячей. Много пропуская, болгары нечасто забивают в ответ. Дома коллектив проиграл два поединка и один раз довольствовался ничьей.

    Болгария не забивала в последних трех играх. Со счетом 4:0 команда проиграла Англии. После была нулевая ничья с Черногорией. 14 ноября болгарская сборная отыграла крайний матч в рамках отбора с англичанами, в котором был зафиксирован полный разгром первых со счетом 0:6.

    Месяц спустя болгары пропускали тур. В связи с этим они провели встречу со сборной Парагвая. Там коллектив уступил 0:1.

    Чехия

    Чехия обеспечила себе выход из группы в прошлом матче с Косово, обыграв соперника 2:1. Таким образом, чехи имеют 15 очков и занимают второе место.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Победа над Косово стала третьей кряду. Ранее команда неожиданно переиграла Англию 2:1. Со счетом 0:3 гости на выезде разбили Черногорию.

    Стоит отметить, что чешская сборная проиграла 2 из 3 последних матчей на выезде в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020.

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  • 14/11/2019

    • Скорее всего, наставник сборной Чехии проведет ротацию. Все-таки 14 ноября у команды была непростая игра.

    Прогноз

    4.00 и 1.87 букмекеры дают на победу одной и другой команды. На ничью они установили коэффициент 3.70.

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    На чешский коллектив уже нет никакого давления. Они выполнили задачу. Так что от гостей можно ожидать более открытого футбола. В принципе то же самое мы ждем от Болгарии.

    В прошлый раз было забито три мяча и чехи выиграли 2:1. Полагаем, что обе команды порадуют нас голами. Рекомендуемая ставка — обе забьют за 1.75. 0

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