Норвегия — Фарерские острова. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч квалификации Евро-2020 15 ноября 2019 года

Норвегия
Норвежцы начали отборочный турнир в марте с гостевого поражения от Испании (1:2), после чего в домашнем матче со Швецией (3:3) вели 2:0, едва не проиграли, но спаслись на последних минутах.
В июне сборная Норвегии дома упустила победу над Румынией (2:2) и на выезде обыграла сборную Мальты (2:0) благодаря дублю Йонсена.
В сентябре подопечные Ларса Лагербека на своем поле победили Фареры (2:0), дважды забив до перерыва и на выезде сыграли вничью со Швецией (1:1).
В октябре норвежцы спаслись на последних минутах в домашнем матче с Испанией (1:1), благодаря пенальти на 90-й минуте, а также довольствовались еще одной ничьей 1:1 с Румынией в гостях.
В группе F сборная Норвегии с 11 очками на 4-м месте, на 4 балла отставая от второй строчки.
Фарерские острова
Начали «Рыбаки» этот турнир с двух выездных поражений кряду. Сперва они проиграли Мальте (1:2), а затем были разгромлены сборной Румынией (1:4).
Затем в летней спарке островитяне дважды уступили на своей территории — Испании со счетом 1:4 и Норвегии 0:2.
В пятом туре последовал разгром от Швеции, а в шестом — от Испании с одинаковым счетом 0:4. После чего снова случилось крупное поражение — 0:3 от Румынии дома.
И только в прошлом туре Фареры набрали первые очки, когда им дома удалось обыграть Мальту (1:0) и подняться с шестого на пятое место.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,05, тогда как успех гостей оценивается в 46,0, а ничья — в 11,0.
Рекомендуем ставить на то, что Норвегия выиграет, и в матче будет забито минимум четыре гола за 2,0. 0