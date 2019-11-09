«Ньюкасл» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч чемпионата Англии 9 ноября 2019 года

В субботу, 9 ноября, «Ньюкасл» в поединке 12-го тура АПЛ дома сыграет с «Борнмутом». Встреча, которая пройдет на «Сент-Джеймс Парке», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Борнмут».

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» перед 12 туром разместился на 15 строке в турнирной таблице АПЛ, имея на своем счету 12 очков, опережая на четыре пункта зону вылета.

За последние четыре встречи в чемпионате страны «сороки» смогли разжиться семью пунктами. В этот период они обыграли дома 1:0 «Манчестер Юнайтед» и в гостях 3:2 «Вест Хэм» в последнем туре.

Также была домашняя ничья с «Вулверхэмптоном» (1:1) и выездное поражение от «Челси» со счетом 0:1.

В пяти домашних встречах текущего английского первенства «черно-белые» раз выиграли, три игры закончили вничью и раз проиграли, разница мячей — 3:3.

«Борнмут»

«Борнмут» в 11 поединках разжился 16 очками и идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, уступая пятой позиции всего один балл.

«Вишни» не проигрывают уже в трех встречах Премьер-лиги кряду, сыграв в этом отрезке дважды вничью и раз победив. Мировые состоялись по 0:0 с «Норвичем» и «Уотфордом», виктория пришлась на игру последнего тура с «МЮ» — 1:0.

Все прогнозы на АПЛ

Пять гостевых матчей в этом сезоне АПЛ принесли «Борнмуту» две виктории, одну ничью и два поражения, разница забитых и пропущенных — 5:5.

В прошлом розыгрыше Премьер-лиги «Ньюкасл» дома обыграл «Борнмут» со счетом 2:1, а в другом матче команды сыграли вничью — 2:2.

Прогноз на «Ньюкасл» — «Борнмут»

Пока «сороки» на свое поле играли только «по низам». Думаем, что эта встреча будет результативной. 0