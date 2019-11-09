ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Бенефис Ману. «Краснодар» вернулся в гонку за путевкой в плей-офф ЛЕ Россия — ФинляндияЗабивали только защитники. Россияне начали Кубок Карьяла с поражения от финнов «Кэпиталз» продлили свою победную серию до пяти матчейНХЛ. Шесть очков Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду», четыре очка Бучневича и Панарина принесли победу «Рейнджерс»
  • 13:54
    • Ерохин заменит Черышева в сборной России
  • 13:49
    • Умер экс-защитник «Спартака» и чемпион Европы-1960
  • 12:38
    • Два болельщика ЦСКА остаются под арестом в Венгрии
  • 09:04
    • «Майами» обыграл в гостях «Финикс», «Сан-Антонио» дома одолел «Оклахому»
  • 07:03
    • Португалия еще увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
  • 00:52
    • ЦСКА не справился с «Ференцварошем»
  • 22:46
    • «Краснодар» дома переиграл «Трабзонспор»
    Все новости спорта

    На «Сент-Джеймс Парке» будет результативная игра?

    «Ньюкасл» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч чемпионата Англии 9 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ньюкасл Прогнозы на Борнмут Календарь АПЛ
    Прогноз на «Ньюкасл» — «Борнмут»
    «Ньюкасл»
    В субботу, 9 ноября, «Ньюкасл» в поединке 12-го тура АПЛ дома сыграет с «Борнмутом». Встреча, которая пройдет на «Сент-Джеймс Парке», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Борнмут».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Ноября 2019 года
    Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 18:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.75
  • Играть!
    •

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» перед 12 туром разместился на 15 строке в турнирной таблице АПЛ, имея на своем счету 12 очков, опережая на четыре пункта зону вылета.

    За последние четыре встречи в чемпионате страны «сороки» смогли разжиться семью пунктами. В этот период они обыграли дома 1:0 «Манчестер Юнайтед» и в гостях 3:2 «Вест Хэм» в последнем туре.

    Также была домашняя ничья с «Вулверхэмптоном» (1:1) и выездное поражение от «Челси» со счетом 0:1.

  • Камбэки «Ливерпуля». Как мерсисайдцы это делают
  • Команда Юргена Клоппа умеет выходить из самых сложных ситуаций в самый последний момент
  • 05/11/2019

    • В пяти домашних встречах текущего английского первенства «черно-белые» раз выиграли, три игры закончили вничью и раз проиграли, разница мячей — 3:3.

    «Борнмут»

    «Борнмут» в 11 поединках разжился 16 очками и идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, уступая пятой позиции всего один балл.

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    «Вишни» не проигрывают уже в трех встречах Премьер-лиги кряду, сыграв в этом отрезке дважды вничью и раз победив. Мировые состоялись по 0:0 с «Норвичем» и «Уотфордом», виктория пришлась на игру последнего тура с «МЮ» — 1:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    Пять гостевых матчей в этом сезоне АПЛ принесли «Борнмуту» две виктории, одну ничью и два поражения, разница забитых и пропущенных — 5:5.

    В прошлом розыгрыше Премьер-лиги «Ньюкасл» дома обыграл «Борнмут» со счетом 2:1, а в другом матче команды сыграли вничью — 2:2.

    Прогноз на «Ньюкасл» — «Борнмут»

    Пока «сороки» на свое поле играли только «по низам». Думаем, что эта встреча будет результативной. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.35
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Витесс — Гронинген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Баффало — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ницца — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ницца — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Детройт — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Енисей — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Мордовия — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • Полезный опыт или тревожный симптом? «Спартак» Тедеско потерпел первое поражение
    • 02:10 05/11/2019     «Локомотив» — «Ювентус»
  • «Почти» не считается. «Локомотив» упустил ничью, но заслужил уважение
    • Вчера в 02:47     Команда Лэмпарда проигрывала 1:4 по ходу матча
  • Сверхсила «Челси» помогла сдержать шикарный «Аякс»
    • 16:36 06/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Ньюкасл» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч чемпионата Англии 9 ноября 2019 года. Прогноз на «Ньюкасл» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.54
    Тоже интересно
    «Сити» проявил недостаточную надежность в обороне Футбол «Манчестер Сити» стал более уязвимым перед битвой с «Ливерпулем»Разбор матча «Аталанта» — «Манчестер Сити» (1:1) Вчера в 22:360
  • 14:09
    • Семак: Не заметил, что «Зениту» благоволят судьи
  • 13:29
    • Семак: Кокорин сыграет за «Зенит» в ноябре
  • 10:39
    • Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу из колонии
    «Локомотив» — «Ювентус» Футбол «Почти» не считается. «Локомотив» упустил ничью, но заслужил уважениеРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» от «Ювентуса» в Лиге чемпионов Вчера в 02:470
  • Экспресс дня

  • Отойдет ли «Барса» от неудач?
  • 2.19
    •
  • 12:55
    • Обляков: На несколько голов ЦСКА наиграл в двух матчах с «Ференцварошем»
  • 10:54
    • «Интер» нацелился на форварда «Челси»
  • 09:19
    • Овечкин вышел на 39-е место по очкам в НХЛ
    Команда Лэмпарда проигрывала 1:4 по ходу матча Футбол Сверхсила «Челси» помогла сдержать шикарный «Аякс»Реакция прессы на матч «Челси» — «Аякс» 06/11/2019 в 16:360
  • 22:26
    • Сборная России проиграла Финляндии на старте Евротура
  • 07:20
    • Россия проиграла сборной лиги Онтарио
  • 01:23
    • «Рейнджерс» обыграл «Порту»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие