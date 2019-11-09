«Лестер» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч АПЛ 9 ноября 2019 года

В 12 туре английской Премьер-лиги состоится поединок между «Лестер Сити» и «Арсеналом». Это событие запланировано на стадионе «Кинг Пауэр». Стартовый свисток даст Крис Кавана в 20:30 по мск. Прогноз на «Лестер» — «Арсенал».

«Лестер»

«Лестер» закрепился в топ-4 АПЛ. Подопечные Роджерса набрали 23 очка в 11 матчах. На счету команды 7 побед и всего 2 поражения. Кроме того, коллектив мало пропустил за этот период — всего 8 мячей. Это лучший результат в лиге.

«Лисы» выиграли 4 последних матча. Три из них в АПЛ. «Синие» обыграли «Бернли» 2:1 и разгромили «Саутгемптон» 0:9, побив тем самым рекорд Премьер-лиги. В прошлом туре команда обыграла на выезде «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

Что касается четвертой победы, то она была в матче Кубка лиги, где «Лестер» противостоял «Бертону» (3:1).

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Стоит отдельно сказать о домашней серии клуба. В этом турнире у «Сити» 7-матчевая беспроигрышная серия в родных стенах, а в последних четырех встречах хозяева побеждали.

«Арсенал»

«Арсенал» пока что не радует своих болельщиков уверенной игрой. Уже четыре игры кряду команда остается без побед. Отдельно стоит отметить неудачу в Кубке лиги. Ведя в счете, гости умудрились растерять преимущество и проиграть «Ливерпулю». Дело дошло до серии пенальти.

В двух прошлых встречах фиксировалась ничья со счетом 1:1. Речь идет о матчах с «Вулверхэмптоном» в АПЛ и «Гимарайнш» в Лиге Европы.

В гостях совсем недавно «красно-белые» проиграли «Шеффилд Юнайтед» 1:0. В последнее время вокруг Уная Эмери крутятся разные слухи касательно его возможной отставки. Но это пока что слухи.

Если говорить о том, кто может не сыграть, то это Гранит Джака. То ли у него травма, то ли у Эмери и футболиста проблемы между собой. Недавно хавбека лишили капитанской повязки из-за конфликта с болельщиками. В общем, атмосфера в команде не очень.

Прогноз

«Лестер» оценивается как фаворит этого поединка — 2.07 против 3.45. Ничья сопровождается коэффициентом 3.80.

«Лисы» стараются навязывать борьбу на всех участках поля. Вполне можно ожидать быстрого футбола с высоким прессингом и обилием голевых моментов. Гости не безгрешны в обороне, так что им может прилететь в этот раз.

Хотим рискнуть и предложить ставку с победой первой команды. Подопечные Роджерса действительно внушают больше доверия на данный момент. К тому же они мало пропускают.. 0