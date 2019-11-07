«Стандард» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года

«Стандард»
После трех туров группового этапа Лиги Европы льежцы с тремя очками расположились на третьей позиции в группе F.
Эти баллы они набрали на старте турнира, когда дома одолели португальскую «Виторию Гимарайнш» со счетом 2:0, после чего бельгийский коллектив дважды проиграл на выезде.
Сперва он был разгромлен в Лондоне местным «Арсеналом» (0:4), а затем уступил своему предстоящему сопернику в Германии со счетом 1:2.
Календарь и таблица Лиги Европы
«Стандард» в последнее время находится не в лучшей форме. Из восьми предыдущих встреч во всех турнирах ему удалось победить лишь дважды.
«Айнтрахт»
Немецкая команда имеет в своем активе шесть пунктов, которые позволяют ей находится на второй позиции в своем квартете.
Стартовали на групповом этапе «орлы» не особо хорошо, крупно проиграв на своей территории английскому «Арсеналу» (0:3), но потом они дважды выиграли.
Во втором туре франкфкртцы минимально одолели в Португалии местную «Виторию» (1:0), а потом на своем поле переиграли бельгийцев (2:1).
«Айнтрахт» за последние девять встреч с учетом всех турниров проиграл только один раз. В своей последней игре он разгромил 5:1 дома «Баварию» в БЛ.
Прогноз на «Стандард» — «Айнтрахт»
Бельгийцы в случаи поражения практически лишатся шансов на плей-офф. Думаем, что «Стандард», неплохо играющий при своих болельщиках, добудет очки в игре с немцами. 0