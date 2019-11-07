«Стандард» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года

В четверг, 7 ноября, бельгийский «Стандард» будет принимать на своем поле немецкий «Айнтрахт» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 20:55 мск. Прогноз на «Стандард» — «Айнтрахт».

«Стандард»

После трех туров группового этапа Лиги Европы льежцы с тремя очками расположились на третьей позиции в группе F.

Эти баллы они набрали на старте турнира, когда дома одолели португальскую «Виторию Гимарайнш» со счетом 2:0, после чего бельгийский коллектив дважды проиграл на выезде.

Сперва он был разгромлен в Лондоне местным «Арсеналом» (0:4), а затем уступил своему предстоящему сопернику в Германии со счетом 1:2.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Стандард» в последнее время находится не в лучшей форме. Из восьми предыдущих встреч во всех турнирах ему удалось победить лишь дважды.

«Айнтрахт»

Немецкая команда имеет в своем активе шесть пунктов, которые позволяют ей находится на второй позиции в своем квартете.

Стартовали на групповом этапе «орлы» не особо хорошо, крупно проиграв на своей территории английскому «Арсеналу» (0:3), но потом они дважды выиграли.

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Во втором туре франкфкртцы минимально одолели в Португалии местную «Виторию» (1:0), а потом на своем поле переиграли бельгийцев (2:1).

«Айнтрахт» за последние девять встреч с учетом всех турниров проиграл только один раз. В своей последней игре он разгромил 5:1 дома «Баварию» в БЛ.

Прогноз на «Стандард» — «Айнтрахт»

Бельгийцы в случаи поражения практически лишатся шансов на плей-офф. Думаем, что «Стандард», неплохо играющий при своих болельщиках, добудет очки в игре с немцами. 0