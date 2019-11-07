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    Сможет ли «Стандард» зацепиться за очки в игре с«Айнтрахтом»?

    «Стандард» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Стандард» — «Айнтрахт»
    Мартин Хинтереггер
    В четверг, 7 ноября, бельгийский «Стандард» будет принимать на своем поле немецкий «Айнтрахт» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 20:55 мск. Прогноз на «Стандард» — «Айнтрахт».
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 07 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.05
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    «Стандард»

    После трех туров группового этапа Лиги Европы льежцы с тремя очками расположились на третьей позиции в группе F.

    Эти баллы они набрали на старте турнира, когда дома одолели португальскую «Виторию Гимарайнш» со счетом 2:0, после чего бельгийский коллектив дважды проиграл на выезде.

    Сперва он был разгромлен в Лондоне местным «Арсеналом» (0:4), а затем уступил своему предстоящему сопернику в Германии со счетом 1:2.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Стандард» в последнее время находится не в лучшей форме. Из восьми предыдущих встреч во всех турнирах ему удалось победить лишь дважды.

    «Айнтрахт»

    Немецкая команда имеет в своем активе шесть пунктов, которые позволяют ей находится на второй позиции в своем квартете.

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    Стартовали на групповом этапе «орлы» не особо хорошо, крупно проиграв на своей территории английскому «Арсеналу» (0:3), но потом они дважды выиграли.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Во втором туре франкфкртцы минимально одолели в Португалии местную «Виторию» (1:0), а потом на своем поле переиграли бельгийцев (2:1).

    «Айнтрахт» за последние девять встреч с учетом всех турниров проиграл только один раз. В своей последней игре он разгромил 5:1 дома «Баварию» в БЛ.

    Прогноз на «Стандард» — «Айнтрахт»

    Бельгийцы в случаи поражения практически лишатся шансов на плей-офф. Думаем, что «Стандард», неплохо играющий при своих болельщиках, добудет очки в игре с немцами. 0

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