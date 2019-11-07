«Эспаньол» — «Лудогорец». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

В 4 туре группового этапа Лиги Европы «Эспаньол» будет принимать «Лудогорец». Игра пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат» 7 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Лудогорец».

«Эспаньол»

Сейчас коллектив из Барселоны является лидером турнирной таблицы Группы H. На счету бело-синих имеется 7 очков, которые команда завоевала в 6 матчах.

В первом поединке группового этапа испанский клуб в родных стенах разошелся миром с командой «Ференцварош» (1:1), но уже в следующей игре «попугаи» в Москве взяли верх над ЦСКА (0:2).

В третьем туре ЛЕ «Эспаньол» переиграл «Лудогорец» (0:1). Победой завершилась и встреча с «Леванте» в 10 туре Ла Лиги (0:1).

Все прогнозы на футбол

А в 11 и 12 турах Примеры подопечные Пабло Мачина уступили своим соперникам. Сперва бело-синие потерпели поражение от «Атлетика» (3:0), а затем и от «Валенсии» (1:2).

«Лудогорец»

После трех матчей в Лиге Европы болгарский клуб идет вторым в своей группе, имея в активе 6 баллов. От первой позиции коллектив из Разграда отделяет 1 пункт.

Начал еврокубковую кампанию «Лудогорец» с разгрома в первом туре. На своем поле хозяева разобрались с ЦСКА (5:1). А во втором поединке в рамках ЛЕ подопечные Станислава Генчева победили «Ференцварош» (0:3).

А первая потеря очков случилась в поединке с «Эспаньолом». На «Лудогорец Арене» испанцы одолели соперников (0:1).

После этого в 14 туре чемпионата Болгарии «орлы» взяли верх над «Царско Село» (0:2), а в следующей встрече в домашнем первенстве команда из Разграда оказалась сильнее «Берое» (3:1).

Прогноз

На победу «Эспаньола» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,88, на ничью — 3,50, а на победу «Лудогорца» — 4,60.

Наш прогноз на матч — тотал 2-3 гола с коэффициентом 2,00. 0